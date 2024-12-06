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На границе Китай – Казахстан автоматизирован процесс декларирования таможенного транзита грузов

Автоматизирован процесс декларирования таможенного транзита грузов, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 09:30 Фото: rail-news.kz
Компания Global DTC, член группы PSA, совместно с национальным логистическим оператором АО "KTZ Express" запустили цифровую платформу Tez Customs, предназначенную для автоматизации процедуры таможенного оформления транзитных грузов на границе между Китаем и Казахстаном.

Tez Customs предлагает комплексное решение, включающее предварительную подготовку документов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций. Это позволяет оптимизировать логистические процессы, повысить прозрачность всех этапов оформления и существенно сократить время таможенных операций.

Благодаря совместным усилиям Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, АО "Национальная Компания "Қазақстан темір жолы" и компании Global DTC, с мая 2024 года Tez Customs полностью автоматизировала процесс оформления транзитных грузов по маршруту Китай — Центральная Азия в направлении Алтынколь-Сарыагаш. В октябре 2024 года сфера применения платформы была расширена на Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ).

За время работы платформы по маршруту Китай-Центральная Азия через платформу было автоматизировано оформление более 54 тысяч транзитных деклараций, на ТМТМ – свыше 5000 деклараций. Внедрение Tez Customs позволило перейти к безбумажному документообороту и сократить время прохождения таможенных процедур до 30 минут с момента прибытия поезда на приграничную станцию.

Автоматизирован процесс декларирования таможенного транзита грузов, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 09:30

Фото: Zakon.kz

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