Новые правила оплаты платных дорог готовят в Казахстане: кого они затронут

В Казахстане обсуждают подходы к совершенствованию системы оплаты за проезд грузового транспорта по автомобильным дорогам. Подробности 6 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что первое заседание рабочей группы по вопросам платности автодорог состоялось в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Были рассмотрены предложения по совершенствованию действующей системы дорожных сборов и повышению устойчивости финансирования содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что основное внимание уделено возможным подходам к оплате проезда коммерческого грузового транспорта, в том числе отечественных и иностранных перевозчиков. При этом предлагаемые меры не предусматривают изменения условий проезда для личного легкового транспорта граждан.

"Мы строим автомобильные дороги, но расходы на их содержание и ремонт продолжаем покрывать за счет бюджета. Необходимо выстроить систему, при которой дорожная инфраструктура будет обеспечивать собственное содержание", – отметил Серик Жумангарин.

Как сообщается, участники рабочей группы представили ряд инициатив . К примеру, независимый эксперт в сфере страхования Айгерим Карабыйыкоглу обратила внимание на различия в тарифах за проезд по платным дорогам Казахстана и соседних государств.

Она предложила изучить возможность их сближения с региональным уровнем, а также рассмотреть отдельные условия для отечественных перевозчиков. Кроме того, эксперт предложила проработать механизмы страхования иностранных грузовых автомобилей при пересечении государственной границы. По ее мнению, такой подход мог бы стать дополнительным инструментом компенсации воздействия грузового транспорта на дорожную инфраструктуру, а также источником финансирования ее содержания и ремонта.

А бизнес-аналитик АО "НК "КазАвтоЖол" Фархад Нуркамалов предложил рассмотреть возможность введения годовых абонементов для транспортных компаний.

Такой механизм позволит перевозчикам заранее оплачивать планируемый километраж и при больших объемах поездок оптимизировать расходы на проезд. Также он может способствовать повышению собираемости платежей и сокращению задолженности.

Также было предложено совершенствовать тарифы с учетом характеристик транспортных средств.

Депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, эксперт в сфере логистики и транспорта Болатбек Нажметдинулы считает целесообразным изучить возможность дифференциации тарифов в зависимости от экологического класса автомобилей, уровня выбросов и нагрузки на дорожное покрытие.

Вместе с тем обсуждены вопросы повышения прозрачности грузовых перевозок и соблюдения требований по оплате дорожных сборов. В частности, предложено расширить применение цифровых инструментов для мониторинга движения грузового транспорта, в том числе на платных участках автомобильных дорог.

"По итогам заседания вице-премьер поручил продолжить детальную проработку поступивших предложений совместно с государственными органами, отраслевыми ассоциациями и представителями бизнеса. При дальнейшей разработке подходов необходимо учитывать интересы перевозчиков и бизнеса, а также обеспечить справедливое распределение расходов на содержание дорожной инфраструктуры. При этом основной акцент предлагается сделать на коммерческом грузовом транспорте, не затрагивая личный легковой. Базовые предложения поручено подготовить и представить на рассмотрение до конца ноября и представить на рассмотрение следующего заседания рабочей группы". Пресс-служба правительства РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут повысить тарифы за проезд по платным дорогам. Об этом 4 ноября 2026 года в кулуарах правительства рассказал вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

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Чуть ранее, 2 ноября, стало известно, что дороги в Казахстане будут строить по-новому. Премьер-министр Олжас Бектенов установил дедлайн для предложений по реформе отрасли. По данным Генпрокуратуры, после проверок в автодорожной отрасли начаты 33 досудебных расследования по фактам нарушений, а предварительная сумма ущерба оценивается примерно в более чем 8 млрд тенге.