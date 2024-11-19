Названы страны, в которые Казахстан экспортирует нефть
Фото: kmg.kz
В Министерстве энергетики Казахстана сегодня, 19 ноября 2024 года, подвели итоги 10 месяцев по транспортировке нефти, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что казахстанская нефть экспортируется в такие страны, как Италия, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур, Германия и другие.
"По итогам января-октября 2024 года объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Казахстана составил порядка 57,8 млн тонн. Из общего объема транспортируемой нефти более 26%, или 15,1 млн тонн, было доставлено на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)".Пресс-служба МЭ РК
Также в Минэнерго перечислили основные показатели по транспортировке нефти:
- по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – около 46,3 млн тонн нефти;
- по участку "Атырау – Самара" – порядка 7,2 млн тонн;
- в Германию направлено 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
А транспортировка из порта Актау достигла 3,1 млн тонн нефти, из которых:
- 1,6 млн тонн отправлено в порт Махачкала;
- 1,2 млн тонн отгружено в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".
Как уточнили в ведомстве, по маршруту нефтепровода "Атасу – Алашанькоу" транспортировано более 1 млн тонн нефти.
Транзит нефти через территорию Казахстана, по данным Минэнерго, за 10 месяцев текущего года составил 8,4 млн тонн, из которых:
- по маршруту Российская Федерация – Китайская Народная Республика – 8,2 млн тонн;
- по маршруту Российская Федерация – Республика Узбекистан – 217 тонн нефти.
"Эти результаты подтверждают значимость Казахстана, как ключевого игрока в международной системе транспортировки и экспорта нефти".Пресс-служба МЭ РК
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