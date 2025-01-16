Костанайская область: драйверы роста и инноваций в скором будущем

Костанайская область завершила 2024 год с ростом экономики более чем на 6%, успешно выполнив поручение главы государства.

Стоит отметить, что бюджет региона на 2025 год будет увеличен на 6,2%, об этом на расширенном совещании по итогам прошедшего года сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

"В целом за последние два года мы достигли значительного роста по важным экономическим показателям. Аграрный сектор показал увеличение на 22,1%, промышленность выросла на 2,3%, строительная отрасль на 24,9%, торговля на 10,9%, транспорт на 6,3%. Объем инвестиций вырос на 11,7%, что свидетельствует о динамичном развитии региона", подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В регионе реализованы крупные инвестиционные проекты на общую сумму 185,2 млрд тенге. Среди них самые крупные: производство автомобилей Chevrolet Onix, Hongqi, Skoda, завод по производству чугунного литья, цех окраски пластика, завод по производству пружин для железнодорожного состава. А также завод по производству сыров ТОО "Милх", мельничный комплекс ТОО "Аруана-2010".

Промышленность для региона является локомотивом развития экономики. Поэтому 2025 год также запомнится множеством перспективных проектов.

В наступившем году регион продолжит также реализацию крупных проектов на сумму 376,2 млрд тенге. Среди них завод KIA. Мощность – 70 тыс. автомобилей в год. Это крупнейший проект, создающий единовременно 1,500 рабочих мест. Стоит отметить, что за весь период независимости это самый большой проект по созданию рабочих мест в Костанайской области.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Локализационный центр автокомпонентов

Инвестиции – 17,8 млрд тенге. Производство – 60 тыс. комплектов в год. Будет создано 800 рабочих мест.

Завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ)

Инвестиции – 920 млрд тенге. Производство – 4 млн тонн ГБЖ ежегодно. Открытие 1,100 рабочих мест.

Строительство транспортно-логистического комплекса "Сухой порт"

Стоимость проекта – 52 млрд тенге, мощность – порядка 400 тыс. контейнеров в год и создание 700 рабочих мест.

Завод по переработке бобовых культур

Производственная мощность – до 100 тыс. тонн в год.

Кондитерская фабрика

Проект стоимостью 14,3 млрд тенге увеличит выпуск продукции на 16,6 тыс. тонн в год и создаст 260 рабочих мест.

Завод глубокой переработки пшеницы

Сумма инвестиций – более 70 млрд. тенге. Здесь будут производиться глютен, крахмал, биоэтанол и лизин. Уникальные продукты, востребованные на внутреннем и внешнем рынках, увеличат экспортный потенциал региона.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В регионе успешно реализуется задача главы государства по увеличению производства и переработке сельскохозяйственной продукции.

В ближайшей перспективе все, что выращивается и производится в регионе, будет перерабатываться до конечного продукта, увеличивая его стоимость. Об этом говорят новые проекты, которые начали работать в этом направлении.

Так, в области в этом году будет реализовано три крупных проекта.

Это завод глубокой переработки зерна ТОО" Qostanai Grain Industry", завод по переработке бобовых культур ТОО " AC Agro, кондитерская фабрика АО "Баян Сулу".

Общая сумма реализации этих проектов составила 163 млрд тенге, будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, в 2025 году будет завершено строительство еще трех современных молочно-товарных ферм. Такое же количество было открыто в 2024 году. Фермы позволят увеличить производство молока на 43 тыс. тонн, что увеличит производство молока на 30% и обеспечить загрузку перерабатывающих заводов до 86%.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Одним из способов увеличения темпов развития отрасли является увеличение площади орошаемых земель.

В прошлом году начата реализация двух крупных проектов в орошаемом земледелии. Один из них – система орошения сельскохозяйственных культур ТОО "Green Terra" на площади 853 га в районе имени Б. Майлина.

Еще один проект реализуется в Амангельдинском районе ТОО "Сары Адыр KZ"на площади 699 га.

Стоит отметить, что реализация данных проектов – это не только показатель уверенного роста экономики, но и открытие большого количества новых рабочих мест.