#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Илон Маск первым на планете увеличил свое состояние до 700 млрд долларов

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 04:30 Фото: flickr
Американский предприниматель Илон Маск впервые в мировой истории стал обладателем состояния, превышающего 700 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Forbes, состояние Маска резко выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей недействительным его вознаграждение опционами на акции Tesla, сумма которых сейчас достигает 139 млрд долларов.

Forbes уточняет: после успешной отмены этого судебного решения совокупное состояние Маска достигло рекордных 749 млрд долларов.

До этого издание уже называло Маска первым человеком, чье богатство превысило 600 млрд долларов, после того как его компания SpaceX была оценена более чем в 800 млрд долларов благодаря публичному предложению по покупке акций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $400 млрд
01:14, 12 декабря 2024
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $400 млрд
Ссора с Трампом обошлась Илону Маску в 34 млрд долларов
09:51, 06 июня 2025
Ссора с Трампом обошлась Илону Маску в 34 млрд долларов
Илон Маск стал самым богатым миллиардером
08:56, 16 декабря 2025
Илон Маск стал самым богатым миллиардером
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: