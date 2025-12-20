Илон Маск первым на планете увеличил свое состояние до 700 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск впервые в мировой истории стал обладателем состояния, превышающего 700 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Forbes, состояние Маска резко выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей недействительным его вознаграждение опционами на акции Tesla, сумма которых сейчас достигает 139 млрд долларов.

Forbes уточняет: после успешной отмены этого судебного решения совокупное состояние Маска достигло рекордных 749 млрд долларов.

До этого издание уже называло Маска первым человеком, чье богатство превысило 600 млрд долларов, после того как его компания SpaceX была оценена более чем в 800 млрд долларов благодаря публичному предложению по покупке акций.