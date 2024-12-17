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Экономика и бизнес

От тени к свету: борьба с контрафактом в Казахстане

борьба с контрафактом в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 11:29 Фото: Центр развития цифровой экономики
Маркировка товаров в Казахстане – это часть масштабной программы по борьбе с теневой экономикой и защите здоровья, прав потребителей.

Уникальный защищенный криптографией код на упаковке позволяет отследить весь путь товара от производителя до потребителя, что снижает риск подделок и обеспечивает безопасность продукции для жизни и здоровья нации.

Масштаб проблемы

За последние пять лет в странах ЕАЭС изъяли 60 млн поддельных товаров. Об этом в рамках международного форума "Антиконтрафакт-2024" заявил член коллегии Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов. Теневая экономика остается значительной проблемой для развития Казахстана.

Распространение контрафактной продукции наносит ущерб не только правообладателям и производителям, но и угрожает здоровью каждого потребителя. Подделки изготавливаются из низкокачественных материалов, как правило, содержат опасные химические и органические вещества, которые вредят здоровью и в некоторых случаях приводят к трагическим последствиям.

"Согласно прогнозам, к 2030 году объем мировой торговли контрафактными товарами может достичь 1,79 трлн долларов, что на 75% больше, чем в 2023 году, и в 3,6 раза превысит прогнозируемый рост мировой экономики за тот же период. Этот сектор теневой экономики больше всего оказывает негативный эффект на доходы от налогообложения, порождает и подпитывает преступность", – подчеркнул министр юстиции РК Азамат Ескараев.

На рынках страны контрабандная, потенциально опасная для жизни и здоровья продукция находится в открытом доступе. Для ее покупки не нужны ни секретные пароли, ни скрытые подвалы или тайные склады. Незаконно ввезенные товары продаются в обычных палатках и ларьках, куда выстраиваются длинные очереди из покупателей, своими деньгами подпитывающих незаконную деятельность "черных" продавцов и преступность.

Внедрение обязательной маркировки значительно сократит объем нелегального оборота, увеличит налоговые поступления и позволит направить дополнительные средства на социальные программы и развитие современного прорывного общества, где пожилые люди, выходящие на пенсию, мамы с детьми, инвалиды и другие уязвимые группы населения смогут позволить себе обеспечить потребности в достойном быте и питании. Это также укрепит семейные традиции и ценности, способствуя созданию условий для крепких и гармоничных семей.

Система цифровой маркировки в Казахстане развивается с 2019 года, показав ошеломляющий эффект в решении экзистенциальной проблемы экономики Казахстана – доли контрабанды и контрафакта.

Эффекты маркировки

К 2030 году благодаря криптозащищенной маркировке товаров в уже маркирующихся отраслях удастся легализовать товары на сумму 198 млрд тенге.

"Система маркировки в Казахстане уже демонстрирует результаты в таких секторах, как табачная продукция, обувь, фармпрепараты. Мы движемся в правильном направлении и стараемся увеличить эту группу товаров", – отметила первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.

По данным Минфина, введение обязательной маркировки табачных изделий с 2019 года привело к значительному увеличению поступлений акцизов на табачную продукцию. За четыре года доходы выросли на 46,8%: с 191,5 млрд тенге в 2019 году до 281,1 млрд тенге в 2023 году.

На данный момент в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) зарегистрировано 44 056 участников рынка табачных изделий, а количество нанесенных кодов маркировки достигло 5,1 млрд. С 2022 года до первого квартала 2024 года в стране изъято нелегальной табачной продукции на сумму 15 млрд тенге.

В категории обувной продукции в ИС МПТ зарегистрированы 4134 участника. Система зафиксировала нанесение 126,7 млн кодов маркировки. При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импорта обуви выросли с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 26,4 млрд тенге в 2022 году, что составляет рост в 3,4 раза. В 2023 году этот показатель увеличился еще на 16% и составил 30,7 млрд тенге.

"С 1 июля 2024 года в системе промаркировано более 150 млн лекарственных средств и введено в оборот 47 млн из них. К системе маркировки уже подключено более 5500 участников оборота. Это говорит о том, что процесс маркировки и прослеживаемости лекарственных средств запущен и работает в полную силу", – прокомментировал управляющий директор проектного офиса Единого оператора маркировки Алмат Исмаилов.

Увеличение поступлений налогов, таких как акцизы, НДС и таможенные пошлины, укрепляет бюджет, обеспечивая финансирование социальных программ, инфраструктурных проектов и других государственных инициатив.

Маркировка создает прозрачные механизмы для бизнеса, наполняет бюджет государства и защищает интересы потребителей. Это шаг к экономической безопасности и повышению уровня жизни и социальной ответственности в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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