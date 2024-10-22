На защите прав маленьких потребителей: конфеты или контрафакт

Эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, почему важно внимательно читать маркировку на детских лакомствах.

"Дети обожают сладости. Жевательные конфеты – один из любимых продуктов, который пользуется популярностью среди маленьких потребителей. Однако в стремлении порадовать своих детей вкусными угощениями родители иногда забывают о том, что маркировка на упаковке – это не просто текст, а важный элемент, защищающий здоровье их ребенка", – рассказала Жанна Биятан, эксперт ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") .

В начале июля 2024 года представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") методом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов города Павлодара жевательные конфеты Doughnut fudge, два вида творожного сыра Valio 14% – с зеленым луком и сливочный.

Фото: Жанна Биятан

"Часто ли, покупая сладости, вы задаетесь вопросом: безопасны ли они? Прошел ли товар сертификацию? Проверить это можно легко через онлайн-ресурсы и приложения. Наша организация проводит комплексные исследования товаров народного потребления в аккредитованных лабораториях и распространяет их результаты через СМИ, предоставляя полезную информацию и повышая осведомленность граждан", – говорит эксперт.

По договору о сотрудничестве продукция была передана на экспертизу в лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области. Результаты, зафиксированные в протоколе № РО-24-03468/234 от 17 июля 2024 года, выявили в жевательных конфетах Doughnut fudge серьезные несоответствия требованиям к двуязычной маркировке, установленные техническими регламентами Таможенного союза и законами РК "О языках в Республике Казахстан" и "О защите прав потребителей".



Как оказалось, на упаковке конфет отсутствовала информация на казахском и русском языках.

Это касалось наименований пищевой продукции, количества (веса, объема), состава, условий хранения и показателей пищевой ценности, наименований и местонахождения изготовителя пищевой продукции, рекомендации и ограничений по использованию продукта, информации в составе компонентов, полученных с применением ГМО, даты изготовления и срока годности.

Например, без указания состава родители не могут знать, содержатся ли в продукте аллергены или нежелательные компоненты, такие как ГМО. Дети особенно чувствительны к качеству пищи, и то, что взрослый организм может переварить, у ребенка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

К тому же, на упаковке отсутствовал знак ЕАС (Единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза), что указывает на то, что товар не прошел обязательную проверку на безопасность. Это означает, что никто не проверял, безопасны ли конфеты для вашего ребенка. А это уже вопрос не просто этикетки, а реальной угрозы.

Экспертами установлено, что информация на государственном и русском языках, которая согласно ТР ТС 022/2011 на упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском и государственном языках, отсутствует.

На упаковке нет символов и пиктограмм и петли Мебиуса, требуемых для маркировки пищевой продукции, а также информации о возможности утилизации использованной упаковки, что также нарушает требования по защите окружающей среды.

"Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров. Но покупая продукт без информации о составе, родители подвергают детей рискам. Например, избыток сахара или консервантов может привести к аллергии, пищевым расстройствам, проблемам с зубами", – комментирует Жанна Биятан.

Фото: Жанна Биятан

"Если на упаковке не указаны условия хранения, это еще один тревожный сигнал. Неправильное хранение может привести к порче продукта, что опасно для детей. Их организм менее устойчив к токсинам, и пищевое отравление может иметь серьезные последствия", – с заботой продолжила эксперт.

К тому же, покупая товар без надлежащей маркировки, мы поддерживаем теневую экономику. Вероятно, что такой продукт был ввезен в обход установленных правил, а значит, налоги с его продажи не идут в государственный бюджет. Эти средства могли бы быть использованы для создания детских садов, школ и спортивных объектов. Покупая сертифицированную продукцию, мы поддерживаем экономику страны и вносим вклад в будущее наших детей.

Надо отметить, что два творожных сыра производства Финляндии Valio 14%, с зеленым луком и сливочный, соответствовали требованиям безопасности технических регламентов Евразийского экономического союза.

Как проверить легальность товара?

В Казахстане существует единый реестр сертифицированных товаров, куда заносятся данные о каждом продукте, прошедшем проверку, также существует единый реестр Евразийской экономической комиссии.

На легальных продуктах всегда присутствует знак ЕАС – гарантия соответствия продукции требованиям безопасности. Если вы видите этот знак на упаковке, можете быть уверены в ее безопасности.

Ваши дети доверяют вам, и от вашего выбора зависит их здоровье. Маркировка на упаковке – это ваш ориентир для правильного и безопасного выбора. Не пренебрегайте этой информацией: только полная и достоверная маркировка гарантирует, что конфеты, которые вы покупаете, безопасны для вашего ребенка.

Покупая сертифицированные товары, вы заботитесь о здоровье своих детей и поддерживаете честных предпринимателей. Всегда проверяйте информацию на упаковке – это один из ключей к здоровью и безопасности вашего ребенка.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что защита прав потребителей – наша общая задача.