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Политика

Токаев принял Бектенова: о чем отчитался премьер и какие поручения он получил

Токаев принял Бектенова: о чем отчитался премьер и какие поручения он получил, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:12 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Об этом 17 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ходе исполнения поручений по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики.

Как сообщил Олжас Бектенов, рост ВВП за январь – ноябрь текущего года составил 4,4%. В рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в том числе металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%).

Рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики.

Глава государства был проинформирован, что в результате принятых мер по поддержке отечественных производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив 23,3 млрд долларов. Импорт товаров снижен на 3,3%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях.

Президенту были представлены планы дальнейшего повышения деловой активности и усиления работы по улучшению качества жизни в регионах.

"В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли. Ряд поручений дан по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее пресс-служба Касым-Жомарта Токаева рассказала о телеграммах поздравления, которые поступают в адрес президента Казахстана по случаю Дня Независимости.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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