В Жамбылской области в рамках проекта "Дорога бизнесу" защищены права более 2000 предпринимателей

Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по Жамбылской области Ернар Макажанов.

В рамках проекта "Дорога бизнесу" были изучены сферы деятельности предпринимателей, часто сопряженные с государственными органами, по которым выявлено 11 кейсов и после рекомендаций департамента защищены права 2143 предпринимателей.

К примеру, предприниматели Жуалынского района в рамках проекта "Ауыл Ел Аманаты" более 3 месяцев не могли получить льготный кредит.

По рекомендации департамента одобрены заявки 13 предпринимателей на получение кредита, защищены права предпринимателей.