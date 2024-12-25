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Экономика и бизнес

В Жамбылской области в рамках проекта "Дорога бизнесу" защищены права более 2000 предпринимателей

Проект &quot;Дорога бизнесу&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:04 Фото: акимат Жамбылской области
Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по Жамбылской области Ернар Макажанов.

В рамках проекта "Дорога бизнесу" были изучены сферы деятельности предпринимателей, часто сопряженные с государственными органами, по которым выявлено 11 кейсов и после рекомендаций департамента защищены права 2143 предпринимателей.

К примеру, предприниматели Жуалынского района в рамках проекта "Ауыл Ел Аманаты" более 3 месяцев не могли получить льготный кредит.

По рекомендации департамента одобрены заявки 13 предпринимателей на получение кредита, защищены права предпринимателей.

Айсулу Омарова
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