В Жамбылской области в рамках проекта "Дорога бизнесу" защищены права более 2000 предпринимателей
Фото: акимат Жамбылской области
Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по Жамбылской области Ернар Макажанов.
В рамках проекта "Дорога бизнесу" были изучены сферы деятельности предпринимателей, часто сопряженные с государственными органами, по которым выявлено 11 кейсов и после рекомендаций департамента защищены права 2143 предпринимателей.
К примеру, предприниматели Жуалынского района в рамках проекта "Ауыл Ел Аманаты" более 3 месяцев не могли получить льготный кредит.
По рекомендации департамента одобрены заявки 13 предпринимателей на получение кредита, защищены права предпринимателей.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript