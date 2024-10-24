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В Костанайской области на 6% снизился рост промышленности

Костанай, виды Костаная, город Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 05:20 Фото: wikimedia/Сергей Наруков
В Костанайской области из-за геополитических событий на 6% снизился рост промышленности. Это обусловлено трудностями с логистикой: затруднена отправка и доставка грузов через территории запредельных государств, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, на аппаратном совещании аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал, что в этом направлении уже принимают меры. К примеру, в металлургической области будут увеличены объемы стального проката на 7,5%, также увеличится производство тракторов на 10%.

Также в области уже начали производство кабин для тракторов Беларусь. В планах до конца года выпустить более 250 кабин. В сентябре этого года произведен технический запуск чугунно литейного завода.

В планах в этом году произвести более трех тысяч тонн продукции. Кумар Аксакалов отметил, что важна и диверсификация производства и поручил акимам регионов проработать на постоянной основе новых потенциальных инвесторов.

Ранее депутат предложил создать Государственный алиментный фонд.

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