73,9 тысячи рабочих мест создано в Алматы в 2024 году

Алматы в 2024 году показал динамичное социально-экономическое развитие. Краткосрочный экономический индикатор города превысил прогнозный показатель роста в 5,5%, составив 8,3%, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, драйверами роста стали увеличение объема услуг транспорта на 25,3%, объемов строительства – на 17% и торговли – на 8,6%.

"За 9 месяцев 2024 года валовый региональный продукт города Алматы увеличился в реальном выражении на 3,8%. По итогам 2024 года рост ВРП города оценивается на уровне 5,8% – 6%, в 2025 году прогнозируется ускорение экономического роста до 6,4%", – сообщили городские власти.

Благодаря динамичному росту экономики города увеличиваются доходы местного бюджета. В 2024 году в бюджет Алматы поступило 1 874 млрд тенге налогов и платежей с ростом на 24%. Основные поступления – порядка 70% – обеспечены за счет развития МСБ.

За 9 месяцев 2024 года доходы алматинцев в среднем составили 335 тыс. тенге с реальным ростом на 10,2%. Среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла на 6,1% до 470 тыс. тенге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2024 году создано 73,9 тыс. рабочих мест, из них 83,2% – постоянные рабочие места (61,5 тыс.). В результате уровень безработицы снизился до 4,6% в III квартале 2024 года.

Сохраняется высокая деловая и инвестиционная активность.

"В 2024 году инвестиции в основной капитал увеличились на 8,2% за счет значительного роста инвестиций в обрабатывающую промышленность (рост в 2,9 раза), образование (на 84,7%), транспорт (на 37,5%), здравоохранение (на 31,3%). Порядка 90% составляют частные инвестиции, рост которых составил 6,2%", – продолжили в акимате.

Благоприятный инвестиционный климат города подтверждается высоким кредитным рейтингом. 6 декабря 2024 года Fitch Ratings подтвердило самостоятельный кредитный рейтинг города Алматы на уровне "ВВВ+", прогноз "Стабильный".

Продолжается активное развитие малого и среднего бизнеса, где создано более 80% постоянных рабочих мест. В 2024 году на субсидирование, гарантирование и кредитование из бюджета выделено 53,1 млрд тенге, что позволило поддержать 2507 новых проектов МСБ.

"Развитие обрабатывающей промышленности является одним из основных приоритетов диверсификации экономики города. В Индустриальной зоне "Алматы" реализуются 67 проектов, в которые инвестировано 485 млрд тенге и создано 11,6 тыс. рабочих мест. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 15 проектов на 197 млрд тенге, с созданием 2700 рабочих мест. В СЭЗ "ПИТ" реализуется 13 проектов на 31 млрд тенге с созданием 220 рабочих мест. Из них в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 5 проектов на 10 млрд тенге с созданием 361 рабочего места", – рассказали в акимате города.

Согласно утвержденному Генплану до 2040 года, предусматривающему снижение плотности застройки и увеличение зеленых зон, в 2024 году наблюдалось снижение объемов вводимого жилья на 10,3% – было введено 2,4 млн кв. м против 2,67 млн кв. м в 2023 году.

Отмечается, что в целом все заданные на 2024 год параметры роста экономики и доходов бюджета выполнены. В 2025 году динамичное развитие социально-экономических показателей продолжится.