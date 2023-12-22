В Алматы создали более 79 тысяч рабочих мест за 9 месяцев 2023 года

В Алматы улучшилась ситуация на рынке труда. В частности, уровень безработицы в III квартале 2023 года снизился до 4,8%, с 5,0% в 2022 году. Об этом сообщили в управлении занятости и социальных программ, передает Zakon.kz.

Этому способствовало создание 79,5 тыс. рабочих мест, из которых 80% – постоянные, в количестве 62,7 тыс. В 2022 году также было создано 57,5 тыс. рабочих мест, из которых 70% – постоянных, в количестве 40,2 тыс.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В 2023 году в СЭЗ "ПИТ" приняли в качестве новых участников 39 компаний с привлечением инвестиций в размере 15 млрд тенге, созданием 1200 рабочих мест. Для реализации проектов выделили 7 земельных участков площадью 15 га.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В целом по итогам 2023 года рост экономики города ожидается на уровне 6,5%, что превышает уровень 2022 года, составлявший 5%.