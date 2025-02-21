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Финансы

Казахстан занял третье место в ЕАЭС по темпам роста ВВП в 2024 году

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 10:40 Фото: pixabay
По итогам 2024 года Казахстан занял третье место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП), который увеличился на 4,8%. Лидером оказался Кыргызстан с ростом 9%, на последнем месте — Беларусь с показателем 4%, сообщает Zakon.kz.

Слабые и сильные стороны экономики РК

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), несмотря на уверенный рост ВВП, Казахстан продемонстрировал одни из самых низких показателей по инвестициям в основной капитал – всего 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также страна оказалась в числе отстающих по темпам роста промышленного производства — 2,7%, что ниже среднего показателя по ЕАЭС (4,5%).

Однако экономика Казахстана показала лучшие результаты в сельском хозяйстве и строительстве. Рост агропромышленного комплекса (АПК) составил 13,7%, что является самым высоким показателем среди стран ЕАЭС. Кроме того, объем строительных работ увеличился на 13,1%, уступая лишь Кыргызстану (13,1%) и Армении (8%).

Фото: eec.eaeunion.org

Динамика ключевых показателей

В целом по ЕАЭС ВВП за 2024 год вырос на 4,2%, при этом наиболее динамично развивались Кыргызстан (9%) и Армения (6%). Россия и Казахстан показали схожие результаты – 4,1% и 4,8% соответственно. Наиболее слабый рост зафиксирован в Беларуси – 4%.

По инвестициям в основной капитал лидирует Кыргызстан (52,1%), а также Армения (15,9%). В то же время Казахстан остается в числе аутсайдеров с приростом инвестиций всего 0,6%. Аналогичная ситуация наблюдается в промышленности: в Беларуси производство выросло на 5,4%, в России – на 4,6%, в Казахстане – только на 2,7%.

Ситуация в сельском хозяйстве складывается иначе. Казахстан показал рекордный рост (13,7%), а также высокие результаты зафиксированы в Кыргызстане (6,3%) и Армении (1,9%). В России агропроизводство снизилось на 3,2%.

На рынке розничной торговли Казахстан также продемонстрировал сильные показатели, увеличив оборот на 11,8%, уступая только Кыргызстану (14,6%). Пассажирооборот в Казахстане вырос на 9,1%, что выше среднего уровня по ЕАЭС.

Фото: eec.eaeunion.org

Доля Казахстана в промышленном производстве

На долю Казахстана в 2024 году приходилось 7,0% общего объема промышленного производства ЕАЭС, тогда как Россия обеспечила 88,0%, Беларусь – 4,1%, Армения – 0,5%, а Кыргызстан – 0,4%.

В структуре промышленного производства ЕАЭС наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность (66,4%), что на 0,6 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 25,5%, снизившись на 0,2 процентных пункта.

Инфляция и цены производителей

Индекс потребительских цен в Казахстане в 2024 году составил 8,6%, что ниже средних значений по ЕАЭС (9,0%), но выше, чем в Беларуси (5,2%). Цены производителей в промышленности выросли на 6%, что также соответствует тенденциям в странах союза.

Отметим, что в 2024 году исполнилось 10 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического союза. К своему 10-летию ЕАЭС подошел со значимыми показателями. Его совокупный ВВП вырос с 1,6 трлн до 2,5 трлн долларов, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – с 579 млрд до 923 млрд долларов США. В два раза вырос объем взаимной торговли.

Андрей Валентинов
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