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Экономика и бизнес

Казахмыс подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников

С усиленной социальной защитой работников, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:21 Фото: Казахмыс
22 января 2025 года ТОО "Корпорация Казахмыс" официально подписало новый коллективный договор на 2025–2029 годы. В новом документе учтены не только предложения руководства компании и профсоюзов, но и прямые пожелания работников.

Коллективный договор 2025–2029 гг. направлен на укрепление социальной защищенности сотрудников и развитие корпоративной социальной политики.

Одним из ключевых достижений стало существенное расширение мер поддержки работников и их семей. Многие из изменений инициированы самой компанией, что подчеркивает её готовность инвестировать в благополучие сотрудников.

Фото: Казахмыс

Среди нововведений коллективного договора: выплаты при рождении ребёнка увеличатся в пять раз по сравнению с предыдущим договором. Аналогичные выплаты предусмотрены для работников, вступающих в брак. Также внедрены новые меры поддержки работников, в том числе воспитывающих детей с особыми потребностями.

Как отметил Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, это не просто корпоративный документ, а результат большой кропотливой работы, сложных обсуждений, основанных на глубоком понимании ситуации и анализе работы внутри компании. Подписание нового коллективного договора качественно выведет на новый уровень благосостояние работников, обеспечит дополнительную социальную защищенность сотрудников и их семей.

"Все мы — один большой коллектив, и каждый из нас заинтересован в том, чтобы люди работали в безопасных условиях. Техника безопасности для нас — приоритет номер один. Второй приоритет — социальная защищенность работников. Третий — это производительность предприятий, которая обеспечивает экономику и поддерживает все те хорошие инициативы, которые мы закладываем сегодня", — подчеркнул Нурахмет Нуриев.
Фото: Казахмыс

В компании также подчеркнули важность взаимодействия с профсоюзами, которые сыграли значимую роль в разработке нового договора, их вклад в поддержку социальной стабильности и повышение информированности работников в вопросах трудовых прав будет продолжать укрепляться.

По словам председателей профсоюзов, этот документ – один из лучших за последние годы, так как в нем сделан акцент на повышение социальной ответственности работодателя и учтены предложения профсоюзов и прямые пожелания от самих работников.

Новый коллективный договор отражает стремление "Казахмыса" оставаться социально ответственным работодателем и закладывает основу для устойчивого развития компании в будущем.

Фото: Казахмыс

Помимо нововведений самого коллективного договора, Казахмыс выделяет большие финансовые средства на реализацию других социальных программ. К примеру, с 2025 года к действующему добровольному медицинскому страхованию будут подключены работники с нормальными условиями труда. Также в текущем году предусмотрена безвозмездная передача более 200 служебных квартир сотрудникам. Кроме того, отдельным категориям сотрудников предусмотрена адресная социальная помощь. Вместе с тем выделяются средства на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Фото: Казахмыс

Айсулу Омарова
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