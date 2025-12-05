#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
События

"Парыз-2025": "Казахмыс" стал лидером среди социально-ответственных компаний страны

председатель правления ТОО &quot;Корпорация Казахмыс&quot; Нурахмет Нуриев, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:59 Фото: akorda.kz
В Астане состоялась торжественная церемония республиканского конкурса "Парыз", отмечающего вклад бизнеса в социальное развитие страны. Главный приз среди крупных компаний в этом году получило ТОО "Корпорация Казахмыс" из области Улытау.

Награду руководству корпорации лично вручил президент Касым-Жомарт Токаев.

Приз отражает системный подход компании к развитию регионов и заботе о сотрудниках. Только в 2025 году на социальные проекты "Казахмыс" направил более 90 млрд тенге, охватив направления жилья, медицины, инфраструктуры, образования, спорта и социального обеспечения персонала.

Конкретные результаты в регионах

2025 год стал для компании по-настоящему знаковым. В Сатпаеве открыт новый детский сад на 320 мест и благоустроено общественное пространство. В Жезказгане введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. м, открыта Академия шахмат для 900 детей, построен первый в стране авиационный ангар для МЧС, создан геологический кластер с учебным центром.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

На финальной стадии строительство еще одного спортивного комплекса с академией борьбы и общежитием на 200 мест. Открытие планируется 24 декабря.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Впервые в области Улытау совместно с UMC проведены уникальные кардиохирургические операции – аортокоронарное шунтирование и установка кардиовертера-дефибриллятора. Теперь такие процедуры доступны не только в Алматы и Астане, но и в Жезказгане.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Кроме того, компания продолжает поддерживать спортивные федерации, секции и клубы на республиканском уровне.

Социальная защита сотрудников

Корпорация усилила меры поддержки персонала – увеличила выплаты, ввела дополнительные гарантии и программы поддержки. Все это нашло отражение в новом коллективном договоре на 2025-2029 годы. Проведена ежегодная индексация фонда оплаты труда на уровень инфляции – в 2025 году это увеличение составило 9,5% от годового фонда оплаты труда. Также введена ежеквартальная премия 50 МРП, расширено добровольное медстрахование для 12 тыс. работников и 14 тыс. членов их семей.

Компания заботится о своих сотрудниках комплексно, не только через зарплату и премии, но и через поддержку в решении важных жизненных вопросов. В 2025 году более 60 семей получили квартиры, что дало десяткам сотрудников и их близких стабильность и уверенность в будущем. Кроме этого, "Казахмыс" создаст комфортные условия для здоровья и профессионального развития сотрудников. В этом году на предприятиях открыты стоматологические кабинеты, а также запущен ежегодный конкурс трудовых соревнований, стимулирующий мастерство и командный дух.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

"Забота о сотрудниках, их семьях и каждом жителе региона – наш неизменный принцип. Каждый социальный проект – это инвестиция в людей и будущее территорий. Эта награда – заслуга каждого нашего работника, каждого жителя региона, кто вносит свой вклад в развитие городов присутствия", – подчеркнул председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Другие успехи компаний холдинга

Достижения "Казахмыса" не ограничиваются социальными проектами – предприятия холдинга демонстрируют свои достижения на практике. Так, к примеру, KLMZ стал победителем конкурса "Кәсіби маман" в двух номинациях. ТОО MAKER заняло III место в номинации "Лучшее предприятие", а бригадир-слесарь Александр Исупов – III место в номинации "Лучший наставник". AG Tech получила премию "Алтын Сапа" за технологическое решение DMMS, повышающее эффективность управления производственными процессами.

Комплекс социальных и производственных инициатив подтверждает системный подход "Казахмыса" к развитию регионов, сотрудников и отрасли в целом. Премия "Парыз 2025" стала не только признанием заслуг компании, но и стимулом для дальнейшего укрепления этой работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Компания Polymetal получила награду за социальные проекты в Казахстане
17:15, 12 декабря 2023
Компания Polymetal получила награду за социальные проекты в Казахстане
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
13:21, 23 января 2025
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
Павлодарский алюминиевый завод признан одним из лучших предприятий Казахстана
13:06, Сегодня
Павлодарский алюминиевый завод признан одним из лучших предприятий Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: