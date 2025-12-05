"Парыз-2025": "Казахмыс" стал лидером среди социально-ответственных компаний страны

В Астане состоялась торжественная церемония республиканского конкурса "Парыз", отмечающего вклад бизнеса в социальное развитие страны. Главный приз среди крупных компаний в этом году получило ТОО "Корпорация Казахмыс" из области Улытау.

Награду руководству корпорации лично вручил президент Касым-Жомарт Токаев.

Приз отражает системный подход компании к развитию регионов и заботе о сотрудниках. Только в 2025 году на социальные проекты "Казахмыс" направил более 90 млрд тенге, охватив направления жилья, медицины, инфраструктуры, образования, спорта и социального обеспечения персонала.

Конкретные результаты в регионах

2025 год стал для компании по-настоящему знаковым. В Сатпаеве открыт новый детский сад на 320 мест и благоустроено общественное пространство. В Жезказгане введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. м, открыта Академия шахмат для 900 детей, построен первый в стране авиационный ангар для МЧС, создан геологический кластер с учебным центром.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

На финальной стадии строительство еще одного спортивного комплекса с академией борьбы и общежитием на 200 мест. Открытие планируется 24 декабря.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Впервые в области Улытау совместно с UMC проведены уникальные кардиохирургические операции – аортокоронарное шунтирование и установка кардиовертера-дефибриллятора. Теперь такие процедуры доступны не только в Алматы и Астане, но и в Жезказгане.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Кроме того, компания продолжает поддерживать спортивные федерации, секции и клубы на республиканском уровне.

Социальная защита сотрудников

Корпорация усилила меры поддержки персонала – увеличила выплаты, ввела дополнительные гарантии и программы поддержки. Все это нашло отражение в новом коллективном договоре на 2025-2029 годы. Проведена ежегодная индексация фонда оплаты труда на уровень инфляции – в 2025 году это увеличение составило 9,5% от годового фонда оплаты труда. Также введена ежеквартальная премия 50 МРП, расширено добровольное медстрахование для 12 тыс. работников и 14 тыс. членов их семей.

Компания заботится о своих сотрудниках комплексно, не только через зарплату и премии, но и через поддержку в решении важных жизненных вопросов. В 2025 году более 60 семей получили квартиры, что дало десяткам сотрудников и их близких стабильность и уверенность в будущем. Кроме этого, "Казахмыс" создаст комфортные условия для здоровья и профессионального развития сотрудников. В этом году на предприятиях открыты стоматологические кабинеты, а также запущен ежегодный конкурс трудовых соревнований, стимулирующий мастерство и командный дух.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

"Забота о сотрудниках, их семьях и каждом жителе региона – наш неизменный принцип. Каждый социальный проект – это инвестиция в людей и будущее территорий. Эта награда – заслуга каждого нашего работника, каждого жителя региона, кто вносит свой вклад в развитие городов присутствия", – подчеркнул председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Другие успехи компаний холдинга

Достижения "Казахмыса" не ограничиваются социальными проектами – предприятия холдинга демонстрируют свои достижения на практике. Так, к примеру, KLMZ стал победителем конкурса "Кәсіби маман" в двух номинациях. ТОО MAKER заняло III место в номинации "Лучшее предприятие", а бригадир-слесарь Александр Исупов – III место в номинации "Лучший наставник". AG Tech получила премию "Алтын Сапа" за технологическое решение DMMS, повышающее эффективность управления производственными процессами.

Комплекс социальных и производственных инициатив подтверждает системный подход "Казахмыса" к развитию регионов, сотрудников и отрасли в целом. Премия "Парыз 2025" стала не только признанием заслуг компании, но и стимулом для дальнейшего укрепления этой работы.