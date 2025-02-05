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Экономика и бизнес

Правительство Казахстана хочет сохранить розничный налог для магазинов у дома

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 13:09 Фото: freepik
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев после пленарного заседания Мажилиса 5 февраля 2025 года заявил, что правительство намерено сохранить розничный налог для магазинов у дома, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Торебаев напомнил, что магазины у дома пользуются определенными льготами в виде розничного налога. Он был введен после пандемии COVID-19 в размере 4%.

"Мы его сохраняем, и есть у маслихатов возможность его понижать до 2% в зависимости от регионов. Мы как Министерство торговли заинтересованы, чтобы розничный налог остался на прежнем уровне для магазинов у дома. И настаиваем на этой позиции внутри правительства, понимание есть оставить его на прежнем уровне. Мы не видим никаких рисков дальнейшего ухудшения торговли", – сказал Кайрат Торебаев.

Ранее депутат заявил, что у бизнеса брать нужно столько, сколько он сможет дать без ущерба для себя. 

Бауыржан Муканов
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