Олжас Бектенов поручил цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 14 января 2025 года поручил Министерству торговли и интеграции Казахстана цифровизировать всю торговлю в стране, вплоть до магазинов у дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что онлайн-торговля очень популярна в Казахстане. За прошлый год ее объем превысил 3,2 трлн тенге и составил 14,5% от всей розничной торговли. Отрасль позволила создать более 300 тыс. рабочих мест, а рост производительности труда превысил 30% по отношению к традиционным магазинам и рыночным продажам.

"Существенную долю нашего рынка занимают зарубежные интернет-площадки, мы можем их эффективно использовать для наращивания экспорта отечественных товаров. С другой стороны, возникают вопросы с защитой прав потребителей, интеллектуальной собственности и персональных данных наших гражданах. Уровень качества товаров на маркетплейсах также вызывает вопросы. Не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует, это создает риски как для потребителей, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией", – сказал Олжас Бектенов.

Для решения всех этих вопросов он поручил Минторговли выработать конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов у дома.

"Совместно с министерствами юстиции, цифрового развития до конца февраля выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле. Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан", – продолжил премьер-министр.

Кроме того, до конца марта поручено сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне, а также выработать дополнительные меры государственной поддержки электронной коммерции.

"Ранее был принят план по развитию электронной торговли до 2027 года. Однако уже сейчас необходимо его актуализировать с учетом предложений отечественного бизнес-сообщества и опыта работы с маркетплейсами. Эту работу нужно завершить до конца марта", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В заключение он поручил нарастить потенциал "Казпочты".

Оператор предоставляет широкий спектр услуг населению с масштабной сетью филиалов, компания несет большие затраты и не может активно развиваться. Министерствам цифровизации и торговли поручено разработать в месячный срок план развития национального почтового оператора.

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Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан готов перенять опыт зарубежных стран в сфере электронной торговли.