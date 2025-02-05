Как торговая война между США и КНР повлияет на Казахстан: ответ вице-министра торговли

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев после пленарного заседания Мажилиса 5 февраля 2025 года прокомментировал вопросы торговой войны между США и КНР, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ведомство просчитывало различные сценарии влияния торговой войны между США и КНР на Казахстан.

"Был вопрос о засилье китайских товаров в связи с тем, что закроется американский рынок. Ответ такой: Китай производит очень большое количество различных товаров и спрос на китайские товары в Америке отличается от спроса в Казахстане, то есть предпочтения отличаются. Поэтому засилье не ожидается", – сказал Кайрат Торебаев.

Он пояснил, что очень много китайских предприятий работают исключительно на американский рынок, где покупательская способность гораздо выше, чем в Казахстане. В США пользуются спросом другие товары, в отличие от Казахстана.

"И перераспределение таких товаров на казахстанских рынок достаточно сложное, потому что они должны проходить новую сертификацию, новую регистрацию в Казахстане. Есть определенные барьеры, которые необходимо будет, во-первых, преодолеть китайским производителям. И во-вторых, будет ли спрос на такие товары в Казахстане – тоже вопрос", – резюмировал вице-министр.

Ранее сообщалось, что Китай ответил США пошлинами на уголь и сжиженный природный газ. Эта мера принята в ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из КНР.