#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Экономика и бизнес

Аким Алматы пригрозил собственникам ипподрома

Аким Алматы пригрозил собственникам ипподрома, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 10:59 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев 13 февраля 2025 года на встрече с жителями Жетысуского района рассказал о будущем Алматинского ипподрома и обратился к его собственникам, сообщает Zakon.kz.

По словам главы города, с прошлого года ведутся переговоры с собственниками ипподрома, которые до конца марта должны представить программу его развития, что, скорее всего, потребует значительных вложений.

При этом Ерболат Досаев подчеркнул, что целевое назначение ипподрома останется неизменным.

"Если собственники не будут заниматься реконструкцией, то мы будем искать нового инвестора, либо город может взять на себя эту задачу, но это дорогостоящее дело. Постараемся до лета какую-то картинку получить, что будет с Алматинским ипподромом", – отметил аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев назвал сроки завершения строительства транспортной развязки на Сейфуллина – Жансугурова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину
Экономика и бизнес
12:08, Сегодня
Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину
Новая ставка НДС и недопущение необоснованных трат: Берик Уали озвучил первостепенные задачи правительства
Экономика и бизнес
12:12, 11 февраля 2025
Новая ставка НДС и недопущение необоснованных трат: Берик Уали озвучил первостепенные задачи правительства
Ставка по НДС: правительство выступило с новым предложением
Экономика и бизнес
19:50, 10 февраля 2025
Ставка по НДС: правительство выступило с новым предложением
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: