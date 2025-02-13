Аким Алматы пригрозил собственникам ипподрома
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев 13 февраля 2025 года на встрече с жителями Жетысуского района рассказал о будущем Алматинского ипподрома и обратился к его собственникам, сообщает Zakon.kz.
По словам главы города, с прошлого года ведутся переговоры с собственниками ипподрома, которые до конца марта должны представить программу его развития, что, скорее всего, потребует значительных вложений.
При этом Ерболат Досаев подчеркнул, что целевое назначение ипподрома останется неизменным.
"Если собственники не будут заниматься реконструкцией, то мы будем искать нового инвестора, либо город может взять на себя эту задачу, но это дорогостоящее дело. Постараемся до лета какую-то картинку получить, что будет с Алматинским ипподромом", – отметил аким Алматы.
Ранее Ерболат Досаев назвал сроки завершения строительства транспортной развязки на Сейфуллина – Жансугурова.
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