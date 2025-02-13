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Общество

Досаев назвал сроки завершения строительства транспортной развязки на Сейфуллина – Жансугурова

Досаев назвал сроки завершения строительства транспортной развязки на Сейфуллина – Жансугурова, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 10:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Строительство транспортной развязки в Алматы на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова завершится в 2025 году. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с жителями Жетысуского района градоначальник рассказал о работе по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры и повышению качества пассажирских перевозок в районе.

"В мае прошлого года по результатам обследования моста по ул. Жолымбет через реку Есентай были выявлены серьезные разрушения бетонных конструкций и трещины на опорах. В итоге всего за 6 месяцев был построен новый мост с расширением проезжей части с 8 до 14 метров. В июне 2025 года будет завершен масштабный проект по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова. С открытием развязки пропускная способность перекрестка увеличится на 20%, что значительно улучшит транспортную связанность Жетысуского района с другими частями города", – отметил Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса сообщил, что в 2024 году средним ремонтом было охвачено 29 улиц района протяженностью 21 км, а в этом году запланирован средний ремонт 19 км дорог на 36 улицах.

Кроме того, в рамках текущего ремонта в районе за 2024 год восстановлено 30 тыс. кв. м дорожного полотна, а в текущем планируется охватить еще 35 тыс. кв. м. Строительство 34 км арычных сетей в прошлом году обеспечило устранение всех мест подтоплений в районе.

Также Ерболат Досаев рассказал о проводимой работе по повышению качества услуг общественного транспорта в районе. В прошлом году подвижной состав был увеличен с 1509 до 1740 автобусов, что позволило организовать 11 новых, обновить и усилить 44 действующих маршрута.

В целом, в текущем году в целях развития и повышения доступности общественного транспорта планируется приобретение еще 800 новых автобусов с дальнейшим распределением по районам города.

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6 февраля 2025 года аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Алмалинского района, в ходе которой рассказал о сносе старого здания роддома №1, и о создании центра, которого в южной столице никогда не было.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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