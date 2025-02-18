Возврат НДС: почему российская пшеница экспортируется под видом казахстанской

Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов считает, что необходимо пересмотреть подход к возврату НДС и усилить контроль за экспортом товаров, чтобы избежать финансовых потерь для бюджета страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Нуржан Ашимбетов 18 февраля в кулуарах Мажилиса, возврат НДС является важным инструментом для поддержки экспортеров и увеличения экспортных объемов казахстанской продукции.

"Но есть одно "Но". Из регионов приходят сигналы, что российская продукция, допустим, пшеница или другие продукты питания, у нас регистрируются и потом под видом казахстанского товара их экспортируют. Кроме того, что продукцию продают, еще из нашего бюджета деньги зарабатывают. Вот это надо пресекать", – сказал Нуржан Ашимбетов.

Он назвал это "лазейкой" для недобросовестных экспортеров и подчеркнул необходимость более строгого контроля на границе, чтобы предотвратить утечку бюджетных средств и защитить интересы местных производителей.

"Представляете, какой минус, урон для нашего бюджета? Поэтому нам нужно или границу жестче держать или НДС все-таки убирать", – считает парламентарий.

Ашимбетов также высказал мнение о необходимости расширения льгот по НДС не только на сельхозпроизводителей, но и на перерабатывающие предприятия. Он отметил, что переработчики часто занижают цены на сырье из-за последующей необходимости уплаты НДС. Освобождение от НДС, по словам депутата, поможет казахстанским производителям быть более конкурентоспособными по сравнению с импортной продукцией.

Ранее сообщалось, что представители правительства обсудили новую ставку НДС с бизнесменами Костанайской области.