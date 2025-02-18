#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Экономика и бизнес

Возврат НДС: почему российская пшеница экспортируется под видом казахстанской

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:48 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов считает, что необходимо пересмотреть подход к возврату НДС и усилить контроль за экспортом товаров, чтобы избежать финансовых потерь для бюджета страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Нуржан Ашимбетов 18 февраля в кулуарах Мажилиса, возврат НДС является важным инструментом для поддержки экспортеров и увеличения экспортных объемов казахстанской продукции.

"Но есть одно "Но". Из регионов приходят сигналы, что российская продукция, допустим, пшеница или другие продукты питания, у нас регистрируются и потом под видом казахстанского товара их экспортируют. Кроме того, что продукцию продают, еще из нашего бюджета деньги зарабатывают. Вот это надо пресекать", – сказал Нуржан Ашимбетов.

Он назвал это "лазейкой" для недобросовестных экспортеров и подчеркнул необходимость более строгого контроля на границе, чтобы предотвратить утечку бюджетных средств и защитить интересы местных производителей.

"Представляете, какой минус, урон для нашего бюджета? Поэтому нам нужно или границу жестче держать или НДС все-таки убирать", – считает парламентарий.

Ашимбетов также высказал мнение о необходимости расширения льгот по НДС не только на сельхозпроизводителей, но и на перерабатывающие предприятия. Он отметил, что переработчики часто занижают цены на сырье из-за последующей необходимости уплаты НДС. Освобождение от НДС, по словам депутата, поможет казахстанским производителям быть более конкурентоспособными по сравнению с импортной продукцией.

Ранее сообщалось, что представители правительства обсудили новую ставку НДС с бизнесменами Костанайской области.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Проект SAPA+: как "Казахтелекому" удалось существенно ускорить интернет в Казахстане
Экономика и бизнес
14:25, Сегодня
Проект SAPA+: как "Казахтелекому" удалось существенно ускорить интернет в Казахстане
Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"
Экономика и бизнес
18:46, 17 февраля 2025
Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"
Предпринимателям Астаны напомнили про штраф до 2,7 млн тенге
Экономика и бизнес
17:34, 17 февраля 2025
Предпринимателям Астаны напомнили про штраф до 2,7 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: