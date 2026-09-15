Резидентам Алатау установили сроки возврата превышения НДС

Совместным приказом главного исполнительного директора Специальной организации управления "Alatau City Authority" и Минфина утверждены Правила и сроки перечисления из республиканского бюджета суммы превышения НДС, подтвержденной на возврат резиденту Алатау администрацией города.

Так, говорится, что формирование документов на перечисление суммы превышения НДС из РБ резиденту Алатау осуществляется ОГД с использованием цифровой системы (ЦС) ОГД в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК.

На основании налогового заявления на проведение зачета или возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней и штрафов, и отчета по сальдо расчетов, сформированного в ЦС ОГД, ОГД по месту нахождения резидента Алатау составляется платежное поручение согласно Бюджетному кодексу РК.

Перечисление суммы превышения НДС из РБ на банковский счет резидента Алатау осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании платежного документа (реестра), сформированного ОГД, в течение семи рабочих дней, следующих за днем представления налогового заявления резидентом Алатау.

Предусмотрено, что учет начисленных, подтвержденных к возврату и фактически возвращенных сумм превышения НДС резидента Алатау ведется на его лицевом счете нарастающим итогом в порядке, предусмотренном Правилами ведения лицевых счетов.

В течение одного рабочего дня после получения документов должностное лицо соответствующего структурного подразделения ОГД формирует в ЦС ОГД документ об отсутствии (наличии) задолженности либо отчет по сальдо расчетов.

В случае, если резидент Алатау является юридическим лицом, имеющим структурные подразделения, то сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которой ведется в ОГД либо отчет по сальдо расчетов, формируются с учетом налоговой задолженности структурных подразделений.

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности либо отчет по сальдо расчетов формируются по данным лицевых счетов, открытых ОГД по месту нахождения резидента Алатау:

по месту его нахождения;

по месту нахождения структурных подразделений резидента Алатау.

Возврат подтвержденных сумм превышения НДС (остатка суммы превышения НДС после погашения налоговой задолженности) производится ОГД по выбору резидента Алатау по налоговому заявлению резидента Алатау путем:

зачисления на его банковский счет;

зачета на другие виды налогов.

Указывается, что при наличии налоговой задолженности ОГД в первоочередном порядке производит зачет суммы превышения НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности резидента Алатау, в том числе его структурных подразделений.

Сумма превышения НДС, подлежащая возврату, не должна превышать сумму превышения по НДС на лицевом счете на дату составления ОГД платежного документа на возврат суммы превышения такого НДС.

При этом не позднее одного рабочего дня со дня формирования сведений об отсутствии (наличии) задолженности либо отчета по сальдо расчетов и на основании налогового заявления должностное лицо соответствующего структурного подразделения ОГД составляет в двух экземплярах Распоряжение на возврат превышения НДС.

На каждого резидента Алатау составляется отдельное распоряжение.

Распоряжение подписывается должностным лицом соответствующего структурного подразделения ОГД и не позднее одного рабочего дня с момента подписания передается должностному лицу, ответственному за ведение учета, для осуществления фактического зачета или возврата превышения НДС.

На основании распоряжения не позднее двух рабочих дней после его получения должностным лицом, ответственным за ведение учета, при наличии налоговой задолженности составляется платежное поручение на проведение зачета в счет погашения налоговой задолженности юридического лица и/или структурных подразделений, образовавшейся по состоянию на дату составления платежного поручения. После проведения зачета составляется платежное поручение на возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет резидента Алатау.

Платежное поручение утверждается руководителем ОГД или лицом, его замещающим, в день его представления должностным лицом, ответственным за ведение учета, на утверждение.

Не позднее одного рабочего дня после подписания оформленное должностным лицом, ответственным за ведение учета, платежное поручение направляется в территориальные органы центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета с указанием в назначении платежа реквизитов распоряжения на проведение зачета или возврата превышения суммы НДС.

Также не позднее одного рабочего дня с момента проведения зачета или возврата превышения НДС должностное лицо, ответственное за ведение учета, возвращает второй экземпляр распоряжения с отметкой об исполнении должностному лицу соответствующего структурного подразделения ОГД. Первый экземпляр распоряжения остается у должностного лица, ответственного за ведение учета.

Сумма пеней в пользу резидента Алатау при нарушении срока проведения зачета, зачисления на его банковский счет или возврата суммы превышения НДС, начисленная за каждый день, начиная со дня, следующего за днем окончания срока проведения зачета или возврата, включая день зачета или возврата, подлежит перечислению на банковский счет резидента Алатау в день возврата суммы превышения НДС.

Сумма превышения НДС, ранее возвращенная из бюджета, но в последующем не подтвержденная к возврату по результатам налогового контроля, подлежит уплате резидентом Алатау в бюджет с начислением пеней за каждый день с даты возврата из бюджета до даты зачисления в бюджет.

Уплате плательщиком НДС в бюджет с начислением пеней за каждый день с даты возврата из бюджета до даты зачисления в бюджет подлежит также сумма пеней, выплаченная в связи с несвоевременным возвратом суммы превышения НДС, но в последующем не подтвержденной к возврату по результатам налогового контроля.

Указывается, что администрация города Алатау вправе запрашивать у ОГД сведения о статусе рассмотрения требований резидентов Алатау о возврате суммы превышения.

ОГД ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет администрации города Алатау информацию о суммах превышения НДС, фактически перечисленных резидентам Алатау.

Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.