#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Экономика и бизнес

Представители правительства обсудили новую ставку НДС с бизнесменами Костанайской области

Встреча , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 12:27 Фото: primeminister.kz
Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов провел встречу с бизнес-сообществом Костанайской области, в ходе которой обсудил налоговую реформу. Во встрече приняли участие предприниматели, представляющие все отрасли экономики, и члены восьми отраслевых советов региона, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что ставка НДС в Казахстане одна из самых низких в мире, и расширение круга плательщиков НДС позволит создать равные конкурентные условия для бизнеса.

В свою очередь костанайские предприниматели подчеркнули важность конструктивного диалога на местах для взвешенного подхода к налоговой реформе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 12:27
Налоговая реформа: как прошли встречи правительства с бизнесом в регионах
, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 12:27

Исполнительный директор областной Ассоциации строителей Ирина Викулова сказала о необходимости дифференцированного подхода к налогообложению в строительной сфере – как для застройщиков, так и для проектировщиков.

Предприниматели также обратились с просьбой проработать меры поддержки строительной отрасли, в том числе предоставление льготных ставок по кредитам в банках второго уровня.

Еще одно важное предложение, касающееся градации бизнеса на малый, средний и крупный, внесли представители отрасли торговли:

"Эта классификация, к сожалению, не отражает текущие экономические реалии и создает препятствия для развития предпринимательства. В качестве примера можно привести предприятия оптовой и розничной торговли, которые, несмотря на их значимость для экономики и создание рабочих мест, классифицируются как "крупные компании" наряду с промышленными гигантами. Однако рентабельность таких предприятий не превышает 5-10% от совокупного годового дохода".

Представители торговли внесли предложения об увеличении порогового значения для среднего и крупного бизнеса.

Дополнительно предприниматели выступили с предложением о дифференциации штрафов в зависимости от тяжести нарушения и масштаба бизнеса.

Президент Ассоциации яичных производителей РК Кайрат Маишев напомнил, что агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики страны, и любые изменения в налоговом законодательстве напрямую влияют на его развитие. Новые налоговые инициативы могут дать аграриям дополнительные стимулы для роста, модернизации и повышения конкурентоспособности.

В ходе совещания предприниматели задали волнующие их вопросы и подчеркнули, что при любом изменении налоговой политики необходимо учитывать мнение бизнес-сообщества.

Правительство намерено тщательно проанализировать все поступившие предложения.

Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился своим мнением касательно ценообразования на жилье в связи с ожидаемым повышением НДС. 

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Налоговая реформа: как прошли встречи правительства с бизнесом в регионах
Экономика и бизнес
09:57, 14 февраля 2025
Налоговая реформа: как прошли встречи правительства с бизнесом в регионах
Нацбанк: В Казахстане ускорился рост цен на продукцию и сырье
Экономика и бизнес
18:21, 13 февраля 2025
Нацбанк: В Казахстане ускорился рост цен на продукцию и сырье
Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину
Экономика и бизнес
12:08, 13 февраля 2025
Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: