Представители правительства обсудили новую ставку НДС с бизнесменами Костанайской области

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов провел встречу с бизнес-сообществом Костанайской области, в ходе которой обсудил налоговую реформу. Во встрече приняли участие предприниматели, представляющие все отрасли экономики, и члены восьми отраслевых советов региона, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что ставка НДС в Казахстане одна из самых низких в мире, и расширение круга плательщиков НДС позволит создать равные конкурентные условия для бизнеса.

В свою очередь костанайские предприниматели подчеркнули важность конструктивного диалога на местах для взвешенного подхода к налоговой реформе.

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Исполнительный директор областной Ассоциации строителей Ирина Викулова сказала о необходимости дифференцированного подхода к налогообложению в строительной сфере – как для застройщиков, так и для проектировщиков.

Предприниматели также обратились с просьбой проработать меры поддержки строительной отрасли, в том числе предоставление льготных ставок по кредитам в банках второго уровня.

Еще одно важное предложение, касающееся градации бизнеса на малый, средний и крупный, внесли представители отрасли торговли:

"Эта классификация, к сожалению, не отражает текущие экономические реалии и создает препятствия для развития предпринимательства. В качестве примера можно привести предприятия оптовой и розничной торговли, которые, несмотря на их значимость для экономики и создание рабочих мест, классифицируются как "крупные компании" наряду с промышленными гигантами. Однако рентабельность таких предприятий не превышает 5-10% от совокупного годового дохода".

Представители торговли внесли предложения об увеличении порогового значения для среднего и крупного бизнеса.

Дополнительно предприниматели выступили с предложением о дифференциации штрафов в зависимости от тяжести нарушения и масштаба бизнеса.

Президент Ассоциации яичных производителей РК Кайрат Маишев напомнил, что агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики страны, и любые изменения в налоговом законодательстве напрямую влияют на его развитие. Новые налоговые инициативы могут дать аграриям дополнительные стимулы для роста, модернизации и повышения конкурентоспособности.

В ходе совещания предприниматели задали волнующие их вопросы и подчеркнули, что при любом изменении налоговой политики необходимо учитывать мнение бизнес-сообщества.

Правительство намерено тщательно проанализировать все поступившие предложения.

Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился своим мнением касательно ценообразования на жилье в связи с ожидаемым повышением НДС.

