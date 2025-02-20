Почему казахстанский бизнес стоит на месте, рассказал Маулен Ашимбаев

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал две основные причины, которые не дают развиваться отечественному бизнесу, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете "Время" он заявил, что казахстанский бизнес стоит на месте из-за коррупциогенных барьеров и недоступности финансовых средств: длинных кредитов и серьезных инвестиций.

"Да, ежегодно растут объемы прямой поддержки бизнеса через национальные институты развития. Это хорошо для начинающих бизнесменов. Но предприниматели, которые хотят развернуться, не могут дотянуться до длинных и доступных кредитов. Особенно это касается среднего бизнеса – самого перспективного для экономики сегмента, который мог бы взять на себя развитие перерабатывающих производств". Маулен Ашимбаев

По его словам, сейчас доля кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал мизерна – меньше 4%, в то время как в развитых странах доля банковских кредитов – от 30% до 50%.

Материал по теме Спикер Сената о логике реформ президента: Чтобы не остаться у разбитой нефтяной трубы

Ранее мы писали о том, как еще изменятся законы бизнеса в Казахстане. Подробнее об этом здесь.