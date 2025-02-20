Спикер Сената о логике реформ президента: Чтобы не остаться у разбитой нефтяной трубы

Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает, что в эру тотальной цифровизации и искусственного интеллекта для аутсайдеров технического прогресса может наступить, образно говоря, конец истории. В то время как нефтяная эра как-то позволяла им держаться на плаву, сообщает Zakon.kz.

Как указал Ашимбаев в своей статье в газете "Время ", наши слабые позиции в мировой гонке инноваций – это отставание от цивилизационной эпохи.

По его словам, ответом на вызов глобальной цифровизации и ИИ стала перезагрузка национальной модели фундаментальной и прикладной науки. Создана новая модель поощрения молодых ученых, упрощена система грантового финансирования, внедрен механизм прозрачности распределения 1% обязательств недропользователей на НИОКР.

"Предусмотрены стимулирующие меры и льготы для софинансирования науки частным сектором. Чтобы не остаться у разбитой нефтяной трубы, потребуются решительные и быстрые шаги по построению экономики, основанной на знаниях. По прогнозам, в ближайшее десятилетие при участии искусственного интеллекта будет формироваться до 25% объема мирового ВВП. Новая линия разрыва между развитыми и развивающимися странами проходит именно здесь – и она стремительно расширяется. Поэтому глава государства определил приоритетный курс на развитие цифровизации и искусственного интеллекта", – пишет спикер Сената.

При этом, отмечает Маулен Ашимбаев, цифровая эпоха дает нам исключительный шанс вырваться в лидеры прогресса. Благодаря своевременным шагам Казахстан в целом уверенно движется в цифровом потоке.

"Решается задача трансформации в полноценный глобальный цифровой хаб. Отечественный бизнес активно использует цифровые платформы для продвижения своих товаров и услуг. Быстро формируется институциональная среда и AI-инфраструктура. Ее важной частью стала инновационная экосистема Astana hub. Расширяется сеть университетов, готовящих специалистов в сфере IT. Осенью 2025 в Астане открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, Astana Hub запускает масштабную инициативу AI Movement, направленную на популяризацию и обучение работе с искусственным интеллектом. Решение триединой задачи – развития цифровой экосреды, инфраструктуры и человеческого капитала должно привести к созданию в Казахстане инновационного общества будущего. Эта коренная трансформация и огромный шаг к формированию новой казахстанской идентичности цифровой эпохи, опирающейся на свободное владение передовыми технологиями, креативное мышление и открытое сознание", – говорится в статье.

Размышляя о будущем и эффекте реформ, Ашимбаев также приходит к заключению, что людей объединяет в нацию общая энергия, эгрегор (некая энергетическая структура, скопление энергии людей, движимых общей идеей, целью или интересами, который сплачивает разрозненные интересы в единое целое. – Прим. ред.). Несмотря на невозможность ее физического измерения, в переходное время, в пору испытаний и перемен эта энергия может и разрушать, и созидать.





"Поддержав реформы президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы направим созидающую энергию нации на строительство Казахстана будущего – процветающей и инклюзивной страны 21 века, органично интегрированной в новую цивилизационную эпоху. Это будущее уже наступило", – считает председатель Палаты.

И казахстанцы, по его словам, должны сделать осознанный выбор ответственных людей: плыть по течению, возмущаясь и рассчитывая на чудо, или избавиться от патернализма, взять судьбу в свои руки и объединиться вокруг платформы президентских реформ, чтобы встретить новую эру созидающей нацией.