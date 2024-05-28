МВД Казахстана вновь обратилось к родителям выпускников

Фото: gov.kz

28 мая 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана вновь обратилось к выпускникам и их родителям, которым напомнило о соблюдении правил поведения, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, несмотря на предупреждение, в ряде регионов имели место происшествия с участием выпускников школ: в селе Боранкул Бейнеуского района Мангистауской области произошел групповой конфликт между выпускниками. Данный факт полицией был незамедлительно пресечен, а также возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Жертв и пострадавших нет;

в Алматы и Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях выявлены факты нарушения автомобильными кортежами правил дорожного движения. Все виновные водители и пассажиры привлечены к административной ответственности. "Как ранее сообщалось, для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения последних звонков за каждой школой были закреплены сотрудники полиции. Всего было задействовано около 10 тыс. полицейских и 2,5 тыс. служебных автомобилей... Еще раз призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения". Шынгыс Алекешев С подобным предупреждением МВД Казахстана обращалось к выпускникам и их родителям 20 мая 2024 года. Читайте также Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит Спасение щенка из колодца в Семее попало на видео В Уральске погиб рабочий, зажатый в станке

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