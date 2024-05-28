МВД Казахстана вновь обратилось к родителям выпускников
Фото: gov.kz
28 мая 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана вновь обратилось к выпускникам и их родителям, которым напомнило о соблюдении правил поведения, сообщает Zakon.kz.
Как отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, несмотря на предупреждение, в ряде регионов имели место происшествия с участием выпускников школ:
- в селе Боранкул Бейнеуского района Мангистауской области произошел групповой конфликт между выпускниками. Данный факт полицией был незамедлительно пресечен, а также возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Жертв и пострадавших нет;
- в Алматы и Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях выявлены факты нарушения автомобильными кортежами правил дорожного движения. Все виновные водители и пассажиры привлечены к административной ответственности.
"Как ранее сообщалось, для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения последних звонков за каждой школой были закреплены сотрудники полиции. Всего было задействовано около 10 тыс. полицейских и 2,5 тыс. служебных автомобилей... Еще раз призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения".Шынгыс Алекешев
С подобным предупреждением МВД Казахстана обращалось к выпускникам и их родителям 20 мая 2024 года.
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