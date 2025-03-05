В МТИ объяснили разницу по импорту из Китая в Казахстан в 14 млрд долларов

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК 5 марта 2025 года объяснил расхождение сумм по импорту из Китая в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, с чем связано расхождение в данных по импорту из Китая в Казахстан почти на 14 млрд долларов.

"Мы сами задавались этим вопросом достаточно продолжительное время назад и с китайскими коллегами провели соответствующие переговоры. Все дело в том, что во всех странах мира существует несколько методик определения статистики экспорта и импорта. В частности, когда мы получаем товар с назначением Казахстан из Китая, мы его засчитываем как импорт и то же самое мы делаем по отношению к Китаю", – сказал Кайрат Торебаев.

Он отметил, что если Китай отправляет товар в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан или другую страну, но первой точкой входа является Казахстан, то это засчитывается как экспорт в нашу страну.

"Соответственно, здесь не совсем правильное сравнение наших методик, и это вот создает определенную разницу в нашей статистике. Поэтому не совсем, мне кажется, правильно говорить о том, что это какие-то схемы. Это просто связано с методологией", – дополнил спикер.

Ранее Кайрат Торебаев прокомментировал как торговая война между США и КНР повлияет на Казахстан.