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Общество

В Минторговли высказались о возможном дефиците сахара

Мешок сахара, сахар, магазин, супермаркет, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 11:13 Фото: Zakon.kz
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев 13 марта 2025 года в Сенате прокомментировал ситуацию с сахаром в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Казахстан уже прошел через ситуацию нехватки сахара.

В Министерстве торговли и интеграции изучили этот опыт и извлекли соответствующие выводы. Министерство сельского хозяйства оказало содействие фермерам в выращивании сахарной свеклы.

"Также оказывается содействие нашим сахарным заводам, которые перерабатывают эту свеклу и используют импортное сырье, то есть работа ведется, и не думаю, что у нас повторно возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть", – сказал Кайрат Торебаев.

Ранее сообщалось, что третий сахарный завод планируют построить в области Жетысу.

Бауыржан Муканов
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