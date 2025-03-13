В Минторговли высказались о возможном дефиците сахара

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев 13 марта 2025 года в Сенате прокомментировал ситуацию с сахаром в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Казахстан уже прошел через ситуацию нехватки сахара.

В Министерстве торговли и интеграции изучили этот опыт и извлекли соответствующие выводы. Министерство сельского хозяйства оказало содействие фермерам в выращивании сахарной свеклы.

"Также оказывается содействие нашим сахарным заводам, которые перерабатывают эту свеклу и используют импортное сырье, то есть работа ведется, и не думаю, что у нас повторно возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть", – сказал Кайрат Торебаев.

Ранее сообщалось, что третий сахарный завод планируют построить в области Жетысу.