Бектенов раскритиковал госорганы за медленную проработку инвестиционных проектов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 4 марта 2025 года поручил министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что финансирование реального сектора экономики является решающим фактором динамичного экономического роста.

"Рост возможен при значительных инвестициях в производство, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, транспорт и энергетику. В настоящее время имеется ряд проблемных моментов, которые необходимо решать. Первое – недостаточная оперативность государственных органов при проработке инвестиционных проектов. Мы видим примеры, когда перспективные инициативы замедляются из-за долгих согласований бюрократических барьеров или недостатка межведомственного взаимодействия. Недавно я проводил совещание по вопросам инвестиционного климата. На месте приняли решения, которые затягивались длительное время", – подчеркнул глава Кабмина.

Он подчеркнул, что все госорганы должны работать по принципу "нулевой бюрократии".

"Второе – нехватка долгосрочных кредитов для бизнеса. Банки предпочитают краткосрочное и низкорисковое кредитование. А реальному сектору необходимы доступные и долгосрочные финансовые ресурсы. Третье – конкуренция между государственными финансовыми институтами и банками второго уровня. Мы видим, что государственные институты развития в основном сами финансируют проекты. Это снижает заинтересованность банков в кредитовании реального сектора. Банки второго уровня должны играть ключевую роль в финансировании реального сектора экономики. Именно об этом говорил глава государства на расширенном заседании правительства", – дополнил Олжас Бектенов.

По его словам, со стороны правительства в текущем году будут приняты все необходимые меры для обеспечения условий по своевременному финансированию проектов в реальном секторе экономики.

"Планируется значительно расширить использование государственной гарантии, создать Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса, докапитализировать холдинг "Байтерек". В целом для решения поставленных президентом задач требуется слаженная и результативная работа государственных органов и банковского сектора. В связи с чем поручаю государственным органам обеспечить полную поддержку инвесторов. Каждое министерство и акимат несут персональную ответственность за сопровождение инвестиционных проектов. Не должно быть ситуаций, когда инициативы бизнеса медленно реализуются из-за неэффективного взаимодействия ведомств. Отраслевым министерствам следует создать механизм жесткого контроля за реализацией проектов", – сказал премьер-министр.

Также Бектенов поручил акиматам обеспечить своевременный ввод необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

"Необходимо активнее вовлекать средства местных бюджетов. Министерство финансов также должно обеспечивать своевременное финансирование приоритетных проектов. Банкам второго уровня надо активнее включаться в финансирование реального сектора. Государство готово обеспечить инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования. Но от банков требуется готовность работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только в сфере торговли и потребительского кредитования. Также надо обеспечить баланс между государственными институтами и банками. Государственные финансовые структуры должны не подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании. В целом мы должны развивать инструменты частных инвестиций, включая выпуск корпоративных облигаций и механизмы государственно-частного партнерства", – поручил премьер-министр.

По его мнению, министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам необходимо мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики.

Ранее стало известно, что правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге.

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин рассказал, что холдинг в 2025 году направит 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию других проектов.

