Российских товаров в Казахстане стало больше: насколько вырос товарооборот между двумя странами

Доля товаров из Российской Федерации в импорте Казахстана возросла после снижения в предыдущие годы. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Товарооборот РК с РФ за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3% – до 27,8 млрд долларов за счет роста импорта (+8%), тогда как экспорт в РФ снизился (-6%), говорится в обзоре аналитического центра АФК.

Таким образом, после двух лет непрерывного снижения доли РФ в импорте товаров в РК (в 2022 году до 35,1%, в 2023 году до 27,9%) в 2024 году тренд развернулся. Доля российских товаров в совокупном импорте Казахстана выросла до 30,5% на фоне зависимости локальной промышленности от ввоза промежуточных товаров, недостаточности внутреннего производства непродовольственных товаров и продуктов питания.

"Структурный дисбаланс (рост импорта при падении экспорта) может указывать на снижение конкурентоспособности казахстанских товаров и усиление зависимости от российского импорта". АФК

При этом доля РФ в общем товарообороте РК за 2024 год увеличилась до 20% (с 19% в 2023). И если в импорте доля увеличилась, то в экспорте сократилась до 12% с 13% годом ранее.

В структуре экспорта в РФ за 2024 год выросла доля химической продукции (+189 млн долларов) и металлов (+47 млн долларов), тогда как доли машин (-629 млн долларов) и минеральных продуктов (-370 млн долларов) сократились, что отражает смещение спроса в большей степени в сторону казахстанских сырьевых товаров (с 80% до 83%). Доля экспорта товаров обрабатывающей промышленности снизилась с 20% до 17%.

Фото: АФК

В структуре импорта из РФ за 2024 год основной прирост пришелся на текстильные изделия (+364 млн долларов), драгметаллы (+390 млн долларов) и химическую продукцию (+334 млн долларов).

"Рост доли текстиля мог быть связан с увеличением спроса предприятий легкой промышленности на фоне увеличения объема произведенной продукции, а также населения на фоне роста номинальных денежных доходов; химпродукции и драгметаллов – увеличением промышленного производства, ростом внутреннего потребления и изменений в торговой логистике". АФК

Кроме этого, в разрезе категорий поставок в импорте из РФ наблюдается рост продовольственных товаров (+129 млн долларов), непродовольственных товаров (+505 млн долларов), промежуточных товаров (расходных материалов и изделий), предназначенных для производства конечных товаров и услуг (+929 млн долларов) и снижения средств производства (-158 млн долларов).

Аналитики обратили внимание, что восстановление роли РФ в качестве одного из ключевых поставщиков товаров в РК сопровождалось усилением корреляции курсов тенге и рубля и оказывало значительное давление на платежный баланс.

Фото: АФК

При этом значительную поддержку российским товарам, среди прочего, дает ценовое преимущество из-за более высокого значения реального обменного курса тенге к рублю.

В обзоре подчеркивается, что недавний существенный рост рубля (+26% с начала года до 6,1 тенге) может в некоторой степени сказаться на стоимостных объемах импорта из РФ. Однако без целенаправленных мер по балансировке торговли высокая зависимость сохранится, оказывая давление на торговый баланс, инфляцию и валютный рынок. Это влияние может усилиться по мере нормализации отношений между РФ и США и снижения геополитической напряженности.