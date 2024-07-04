Тракторы, колбаса и шампуни: какие товары Казахстан импортировал из Беларуси

Как изменился товарооборот между Казахстаном и Беларусью и какие товары занимали наибольшую долю в импорте и экспорте, в материале Zakon.kz.

Товарооборот между Казахстаном и Республикой Беларусь за 2023 год составил 912,5 млн долларов. Это на 16,4% ниже предыдущего года – 1,1 млрд долларов, сообщается в Telegram-канале Института экономических исследований.

При этом, если наибольший объем товарооборота наблюдался в 2022 году, то наименьший за период с 2019 по 2023 год – в 2020 году, всего 742,2 млн долларов.

Наибольший объем экспорта из Казахстана в Беларусь также замечен в 2022 году – 186,5 млн долларов. В 2023 году показатель снизился на 16,5%, до 155,8 млн долларов.

Основными экспортными товарами из Казахстана в Беларусь были вычислительные машины – 6,7% (10,3 млн долларов), сладкое сухое печенье – 6,6% (10,2 млн долларов), свинцовые аккумуляторы – 3,4% (5,3 млн долларов), автомобили с объемом двигателя более 1000 куб. см – 2,6% (4,1 млн долларов), упаковочные принадлежности – 2,2% (3,6 млн долларов).

Объем импорта в Казахстан из Республики Беларусь в 2022 году тоже был наиболее высоким за последние несколько лет – 905,6 млн долларов. В 2023 году показатель снизился на 16,4%, до 756,7 млн долларов.

В числе основных товаров, импортированных в Казахстан из Беларуси, тракторы – 5,8% (43,7 млн долларов), колбасы – 4,7% (35,5 млн долларов), сыры – 3,5% (26,3 млн долларов), машины и механизмы для обмолота – 2,7% (20,8 млн долларов), шампуни – 2,5% (19,2 млн долларов).

Помимо этого, в исследовании отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Беларусью за январь – апрель 2024 года составил 249,3 млн долларов. Это на 18,9% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года – 307,5 млн долларов.

Экспорт из Казахстана в Беларусь за указанный период снизился на 35,8% и составил 39,3 млн долларов. Импорт в Казахстан из Беларуси снизился менее существенно – на 14,8%, до 209,9 млн долларов.