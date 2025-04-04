Детали решают все: как грамотные договоры поставок укрепляют экономику Казахстана

Магистр международного торгового и бизнес-права Асель Салихова в интервью Zakon.kz рассказала, почему в договорах поставок не бывает незначительных деталей и как юридическая поддержка бизнеса влияет на доверие инвесторов.

Внешнеторговый оборот Казахстана за 2024 год составил более 141 млрд долларов и по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Однако, несмотря на позитивную динамику, казахстанские компании продолжают сталкиваться с серьезными вызовами при выходе на международные рынки.

По мнению юриста, магистра международного торгового и бизнес-права Асель Салиховой, одна из ключевых проблем – недостаточная юридическая грамотность при заключении договоров поставок. Это нередко приводит к финансовым потерям, судебным разбирательствам и утрате доверия со стороны иностранных партнеров. Между тем именно эти договоры играют ключевую роль в формировании экономической политики страны.

За 20 лет практики Асель Салихова успешно подготовила сотни подобных договоров для международных компаний "БАСФ", Kcell и других, которые значительно увеличили их продажи и привлекли иностранные инвестиции в Казахстан. Автор курса о тонкостях международных договоров поставки рассказала, как юридически грамотно выстроенные отношения с зарубежными партнерами могут помочь казахстанским компаниям повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

– Асель, вы более 20 лет юридически сопровождаете международные проекты. Насколько сильно экономика страны и конкурентоспособность компаний зависят от международных договоров поставок и почему?

– Они крайне важны для экономического развития Казахстана, поскольку импортно-экспортные операции напрямую влияют на бизнес. Условия договоров определяют будущее участников рынка. Международные договоры способствуют развитию экономических отношений с другими странами, обеспечивая стабильность и предсказуемость в торговле, стимулируют приток иностранных инвестиций в экономику, создавая благоприятные условия для инвесторов. Кроме того, они влияют на цены импортных товаров, на уровень жизни населения, на доступ к технологиям и новым рынкам сбыта.

– Все это важно для развития Казахстана, который стремится укрепить позиции на глобальной арене и диверсифицировать экономику. А что с юридической точки зрения особенно важно учитывать в договорах с зарубежными компаниями?

– В международных договорах важна каждая деталь. Незначительные на первый взгляд моменты могут привести к серьезным проблемам. Юрист должен тщательно анализировать каждый пункт, учитывать право страны, международные нормы и особенности законодательства партнеров и многое другое. И следует определиться, право какой страны будет применяться к договору.

– В чем главная сложность в работе с международными договорами поставок?

– Основная сложность – в составлении сбалансированных договоров, в полной мере учитывающих интересы клиентов. Также важно прогнозировать возможные риски по каждому договору и согласовывать с контрагентами положения, позволяющие минимизировать эти риски в будущем, если в процессе исполнения возникнут споры.

– Благодаря вам целый ряд крупных компаний смог нарастить прибыль: филиал датской нефтяной компании "Маерск Ойл Казахстан", а также IT-компания "Прайм Сорс", лизинговая – "Халык-Лизинг" и другие. Как ваша работа влияет на доходы бизнеса?

– Я веду переговоры по контрактам, их оценке, составлению и исполнению, работаю с международными финансовыми институтами, помогаю привлекать средства из иностранных банков, также взаимодействую с государственными органами. Это и помогает компаниям увеличивать доходность и завоевывать репутацию надежных партнеров. К примеру, за четыре года моей работы в "Халык-Лизинг" в должности заместителя председателя правления по правовым вопросам лизинговый портфель компании вырос примерно с 20 млн долларов до 100 млн.

– В международной компании "БАСФ" – известном в мире химическом концерне – вы отвечали в том числе за юридическое сопровождение всех международных поставок компании предприятия в Казахстане. Каким образом вы убедили зарубежных инвесторов, что в республике безопасно вести бизнес?

– Я использовала все доступные правовые механизмы для защиты интересов компании, включая претензионные и судебные методы. Когда возникали нарушения, я активно защищала интересы компании, добиваясь положительных результатов. Это показало инвесторам, что в Казахстане есть правовое поле и можно цивилизованно решать все вопросы.

– Сейчас вы возглавляете юридическую компанию Anteris Partners, где международные договоры поставок занимают примерно 30% от общего количества сделок. Какие вопросы решаете? Кто ваши клиенты?

– Мы работаем с казахстанскими компаниями, которые импортируют товары и оборудование из Китая, начиная от телеком-оборудования и электростанций, заканчивая химическими средствами для энергетического сектора или отдельных субстанций для производства косметологических продуктов. Мы помогаем заключать договоры, решаем вопросы таможенного права, судебных споров, претензионной работы для мирного урегулирования споров и прочее.

– Международное сотрудничество казахстанских компаний расширяется, вместе с тем растет и необходимость его грамотного документального сопровождения. Чем вы можете помочь коллегам?

– У меня много наработок в данном направлении. Я их систематизировала и разработала "Курс по международному договору поставки", в котором постаралась дать исчерпывающие ответы и рекомендации.

– Ваш авторский продукт для практикующих юристов заинтересовал и вузы – КИМЭП, например. Один из ведущих в СНГ. В чем особенность курса и почему вы читаете его бесплатно?

– Бесплатно, потому что считаю это своей миссией. Меня приглашают читать курс в вузах, чтобы студенты на конкретных примерах постигали нюансы работы. От их уровня знаний будет зависеть экономика страны. Курс основан на реальных материалах из моего опыта и имеет практическую направленность. Также в нем указаны нормативные акты, необходимые для составления международных договоров поставок.

– Как бы вы обозначили связь между юридической грамотностью и конкурентоспособностью компании?

– Грамотное юридическое оформление международных договоров, включая договоры о сотрудничестве, партнерстве и инвестициях, способствует установлению долгосрочных и взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами, что, безусловно, повышает конкурентоспособность казахстанских компаний на мировом рынке.