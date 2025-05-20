Казахстан возобновит сотрудничество с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов

Подготовлен проект закона «О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года", сообщает Zakon.kz.

Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.





В Минэнерго пояснили, что соглашение, действующее с 2010 года, предоставляет возможность беспошлинного импорта российских нефтепродуктов, что является важным шагом для обеспечения стабильности внутреннего рынка Казахстана.





Реализация проекта позволит продолжить беспошлинный импорт российских нефтепродуктов в рамках ежегодных индикативных балансов между министерствами энергетики Казахстана и России.



"В рамках индикативного баланса на 2025 год предусмотрено импортирование 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления", – говорится в документе.





Ратификация законопроекта, касающегося данного международного договора, будет соответствовать приоритетным направлениям стратегических и программных документов республики Казахстан.





В Минэнерго подчеркнули, что данное решение позволит проактивно управлять рисками и обеспечит надежное функционирование предприятий, а также стабильное развитие отрасли, насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами.



