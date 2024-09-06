Нацбанк дал оценку экономике Казахстана

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 6 сентября 2024 года рассказал, как инвестиции влияют на экономику Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о макроэкономической ситуации в стране, спикер отметил, что важен доступ в плане торговли и инвестиций.

"Я думаю, что в целом все хотят заработать на своих инвестициях, и поэтому эти моменты для нас важны. Принимая во внимание, что мы являемся членами Всемирной торговой организации, мы должны определенные вещи со своей стороны делать. То есть мы не можем просто изолировать себя от поступаемых товаров в нашу страну, и поэтому любые изменения обменного курса валют тоже будут сказываться. Конечно, в чем-то мы можем выиграть, в чем-то потерять. То же самое касается и инвестиций, так как мы являемся членами ВТО, надо думать и об инвестициях. Мы это все четко понимаем", – дополнил Тимур Сулейменов.

По его словам, есть понимание, что иностранные инвесторы хотят зайти, но в определенный момент они захотят вывести свои инвестиции.

"Что было сделано в Казахстане? Господин Келимбетов (бывший глава Нацбанка. – Прим. ред.) много сделал для нашей страны, и у нас было много сделано для поддержания курса валюты. Я знаю, что это непростая задача. Но в определенный момент нам пришлось пройти через изменения и сделать девальвацию тенге. Конечно же, для ресурсной экономики прежняя ситуация не была устойчивой и такие ситуации рано или поздно пришлось бы провести. И конечно же, когда в стране много ресурсов, нужно их привязывать к макроэкономическим показателям. Все это было в 2015 году, с тех пор у нас свободный курс", – озвучил он.

Председатель Нацбанка заявил, что не все всегда было гладко.

"Но, тем не менее, сейчас последние интервенции, которые делал Нацбанк, – это было в 2022 году в связи с ситуацией в Украине и цепочками поставок, исходя из того, что определенные страны были задействованы в этом процессе. Но нужно сказать, что мы не в качестве регулятора такие интервенции проводили. Нам нужно было конвертировать наши определенные резервы на рынке, и мы сейчас постоянно присутствуем на рынке. Но мы это делаем не для того, чтобы вмешиваться в рыночные дела, а потому что фискальная система таким образом организована. Но при этом мы прозрачны и ежемесячно объявляем, какие объемы будем продавать и покупать из пенсионного фонда", – рассказал Тимур Сулейменов.

Он дополнил, что сейчас в Казахстане, по сути, та же самая ситуация с курсом валют, как и во многих других странах, где свободный курс.

"Конечно же, чем сильнее экономика, тем сильнее валюта. И это не замкнутый круг, это хороший круг. Чем больше мы инвестируем, тем лучше становится экономика, тем лучше становится качество привлекаемых инвестиций, тем более диверсифицированной становится экономика и тем более стабильным становится курс валют. В целом, мой посыл такой – чем больше мы инвестируем, тем стабильнее становится экономика, тем легче можно вывести свои инвестиции и вывести свою выручку", – заключил Тимур Сулейменов.

27 августа 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана.