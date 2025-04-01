НИАЦ создает площадку для роста и укрепления бизнеса: Форум прогрессивных бизнес-решений-2025

Малый и средний бизнес в каждой стране играет ключевую роль в развитии экономики, создавая рабочие места, стимулируя инновации и способствуя диверсификации рынков. В Казахстане МСБ является важным драйвером экономического роста, обеспечивая более 30% ВВП страны.

Поддержка и развитие этого сегмента – важная задача для устойчивого экономического развития государства. Осознавая важность качественной трансформации предпринимательства и откликнувшись на приоритетные потребности бизнес сообщества, Национальный информационно-аналитический центр (НИАЦ) выступил организатором Форума Прогрессивных Бизнес-Решений 2025. Ведущие эксперты, инвесторы и представители малого и среднего бизнеса соберутся на Форуме для предпринимателей Казахстана, который состоится 4 апреля 2025 года в "Rahat Palace Hotel", г.Алматы и станет ключевой площадкой для обмена знаниями, опытом и новыми деловыми возможностями.

В задачи Форума входит как обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и поиск эффективных решений для роста компаний, так и получение практических знаний от ведущих экспертов, ознакомление с инновационными инструментами для развития.

Основные темы форума:

Актуальные PR-стратегии;

Финансовые инструменты поддержки. Масштабирование бизнеса;

Продажи в 2025 году. Новые тренды;

Цифровизация и инновационные технологии в предпринимательстве;

Лидерство, управление и персональная эффективность предпринимателя.

В программе мероприятия запланированы выступления известных предпринимателей и отраслевых экспертов, которые поделятся успешными кейсами и инсайтами, а специальным гостем станет "Центр Социальных Инклюзивных Программ" с программой "Проект инклюзивной культуры и спортивно-оздоровительных мероприятий для детей", который запланирован на 26 -27 апреля 2025 года и будет проведен в Караганде.

Мы уверены: устойчивый рост невозможен без социальной ответственности. Именно поэтому на Форуме мы поднимем важную тему — инклюзии.

Инклюзия — это не просто тренд, а необходимость.

Бизнес сегодня — это не только про прибыль, но и про ценности. Компании, которые поддерживают инклюзивные инициативы, становятся проводниками перемен, помогая обществу стать более открытым и доступным для всех.

Форум Прогрессивных Бизнес-Решений 2025 — это не просто событие. Это деловая перезагрузка и не только про бизнес. Это новая точка роста.

Национальный информационно-аналитический центр — это независимая организация, которая создает инструменты и проекты, способствующие улучшению бизнес-среды в Казахстане. Благодаря высоким стандартам анализа, коммуникации и взаимодействия с предпринимателями, НИАЦ стал надежным партнером в реализации социально значимых и экономически эффективных инициатив.

Дата: 4 апреля 2025

Место: Rahat Palace Hotel, Алматы, ул. Сатпаева, 29/6

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