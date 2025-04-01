НИАЦ создает площадку для роста и укрепления бизнеса: Форум прогрессивных бизнес-решений-2025
Поддержка и развитие этого сегмента – важная задача для устойчивого экономического развития государства. Осознавая важность качественной трансформации предпринимательства и откликнувшись на приоритетные потребности бизнес сообщества, Национальный информационно-аналитический центр (НИАЦ) выступил организатором Форума Прогрессивных Бизнес-Решений 2025. Ведущие эксперты, инвесторы и представители малого и среднего бизнеса соберутся на Форуме для предпринимателей Казахстана, который состоится 4 апреля 2025 года в "Rahat Palace Hotel", г.Алматы и станет ключевой площадкой для обмена знаниями, опытом и новыми деловыми возможностями.
В задачи Форума входит как обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и поиск эффективных решений для роста компаний, так и получение практических знаний от ведущих экспертов, ознакомление с инновационными инструментами для развития.
Основные темы форума:
- Актуальные PR-стратегии;
- Финансовые инструменты поддержки. Масштабирование бизнеса;
- Продажи в 2025 году. Новые тренды;
- Цифровизация и инновационные технологии в предпринимательстве;
- Лидерство, управление и персональная эффективность предпринимателя.
В программе мероприятия запланированы выступления известных предпринимателей и отраслевых экспертов, которые поделятся успешными кейсами и инсайтами, а специальным гостем станет "Центр Социальных Инклюзивных Программ" с программой "Проект инклюзивной культуры и спортивно-оздоровительных мероприятий для детей", который запланирован на 26 -27 апреля 2025 года и будет проведен в Караганде.
Мы уверены: устойчивый рост невозможен без социальной ответственности. Именно поэтому на Форуме мы поднимем важную тему — инклюзии.
Инклюзия — это не просто тренд, а необходимость.
Бизнес сегодня — это не только про прибыль, но и про ценности. Компании, которые поддерживают инклюзивные инициативы, становятся проводниками перемен, помогая обществу стать более открытым и доступным для всех.
Форум Прогрессивных Бизнес-Решений 2025 — это не просто событие. Это деловая перезагрузка и не только про бизнес. Это новая точка роста.
Национальный информационно-аналитический центр — это независимая организация, которая создает инструменты и проекты, способствующие улучшению бизнес-среды в Казахстане. Благодаря высоким стандартам анализа, коммуникации и взаимодействия с предпринимателями, НИАЦ стал надежным партнером в реализации социально значимых и экономически эффективных инициатив.
Дата: 4 апреля 2025
Место: Rahat Palace Hotel, Алматы, ул. Сатпаева, 29/6
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