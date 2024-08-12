Почему не растет малый бизнес в Казахстане - исследование

Малое и среднее предпринимательство в любой развитой стране оказывает ключевое влияние на занятость, производство и экономическое развитие регионов. В Казахстане количество субъектов МСБ растет каждый год, но их влияние на экономику остается незначительным, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в Казахстане зарегистрировано 2 187,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них действующими являются 2 017,4 тыс. субъектов, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Численность занятых в МСП составила 4 миллиона 239 тысяч человек, что свидетельствует о росте на 2,1%. Выпуск продукции субъектами МСП за первый квартал 2024 года составил 16 761,4 млрд тенге, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшее количество субъектов МСП представляют индивидуальные предприниматели (68,6%), за ними следуют юридические лица малого предпринимательства (18,3%) и крестьянские или фермерские хозяйства (13%). "ИП-шники" лидируют не только по количеству зарегистрированных субъектов (1,5 млн), но и по числу действующих (1,4 млн).

Доля МСП в ВВП сегодня составляет 37,7%, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший вклад в ВВП среди регионов внесли Алматы (55,2%) и Астана (78,3%). Наибольшая доля действующих субъектов МСП наблюдается в Туркестанской (97,9%), Улытауской (95,3%) и Костанайской (95,2%) областях.

Наибольшее количество субъектов МСП зарегистрировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (781 086 единиц), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (312 297 единиц).

Вроде бы обнадеживающие данные, однако, не все так радужно. Переходим к "ложкам дегтя".

Доля МСП в экономике Казахстана угрожающе мала. Основную часть в ВВП Казахстана приносят крупные предприятия, как правило с участием государства среди учредителей.

Для сравнения. В США именно малый бизнес составляет основу американской экономики. Последние данные Управления по делам малого бизнеса США показывают примечательную цифру.

33,3 млн предприятий в Америке считаются субъектами МСП, что составляет 99,9% всех предприятий в стране. Это число не только отражает доминирование малых предприятий в секторе бизнеса, но и показывает их значительную роль в создании рабочих мест и содействии экономической стабильности. Субъекты МСП нанимают в общей сложности 61,6 миллиона человек. Эта цифра составляет 45,9% всей рабочей силы США.

Институт экономических исследований РК, анализируя состояние МСП в Казахстане отмечает:

"Для дальнейшего укрепления позиций МСП в экономике необходимо продолжать поддерживать предпринимателей через различные государственные программы, улучшать условия для ведения бизнеса и стимулировать инновации в различных секторах экономики". Институт экономических исследований РК

В конце 2023 года спикер сената Маулен Ашимбаев также отмечал проблемы в развитии МСП в Казахстане. По его мнению, увеличение численности субъектов малого предпринимательства в последнее время в значительной степени является результатом дробления бизнеса.

"Сегодня подавляющее большинство субъектов малого бизнеса действует в низкопроизводительных секторах, доминирующим видом деятельности здесь остается торговля, которой занимаются порядка 35% всех предприятий малого бизнеса". Маулен Ашимбаев

Спикер сената отметил, что средний бизнес сегодня почти стагнирует, и сегодня необходимо усиливать инструменты, стимулирующие укрупнение и масштабирование эффективно действующих предприятий.

Парламент просто обязан принять немедленные поправки в законах, касающихся развития МСП, уверен и предприниматель из Алматы Рамзан Бахтияров.

"Нам нужны инфраструктурные площадки под производственные цеха, нужна хорошая логистика. Также хотелось бы иметь доступные кредиты, адекватную оценку залогового имущества. Большие надежды возлагаем на новый Налоговый кодекс, который оптимизирует фискальную нагрузку на предпринимателя и сделает невыгодным дробление бизнеса". Рамзан Бахтияров

Ранее мы сообщали, что в 2024 году отмечается постепенное снижение ставок по кредитам бизнесу и постепенно увеличиваются сроки кредитования бизнеса, что связано со смягчением денежно–кредитных условий.