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События

Объем выпуска продукции МСБ в Алматы в 2024 году достиг 24,9 трлн тенге

Алматы, предприниматели, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Малый и средний бизнес продолжает играть ключевую роль в экономическом развитии Алматы, формируя основу городской экономики и обеспечивая ее устойчивость. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении экономики города.

По итогам 2024 года объем выпуска продукции субъектами МСБ составил 24,9 трлн тенге, увеличившись на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. Доля МСБ в валовом региональном продукте города достигла 60,3%, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Сектор МСБ остается главным источником занятости: в 2024 году в нем было занято 972,1 тыс. человек, что составляет 90% от общего уровня занятости в Алматы. На 1 мая 2025 года количество активно действующих субъектов бизнеса в городе достигло 378,9 тыс. единиц, это на 7,4% больше по сравнению с началом текущего года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В апреле 2025 года в Алматы зафиксирована самая высокая деловая активность в республике: индекс деловой активности составил 57,9%.

В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 70 млрд тенге, из них 52,8 млрд тенге – из местного бюджета, или в 2,5 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы продолжает создавать благоприятные условия для развития предпринимательства, укрепляя статус города как центра деловой инициативы и устойчивого экономического роста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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