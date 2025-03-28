Как казахстанцам проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 28 марта 2025 года, рассказали, как казахстанцы могут проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности можно следующими способами:

онлайн на сайте Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК,

на портале электронного правительства eGov.kz,

в мобильном приложении одного из банков,

при посещении территориального налогового управления или ЦОНа.

Сайт Комитета государственных доходов

Это основной ресурс для проверки налоговых платежей.

Пройдите по ссылке kgd.gov.kz на сайт, авторизация не требуется. Далее сделайте следующие шаги:

Перейдите по вкладкам "Главная", "Электронные сервисы", "Помощь бизнесу", "Сведения об отсутствии / Наличии задолженности". В соответствующее поле введите свой ИИН/БИН.

В результате увидите сформулированную таблицу с указанием видов налогов и сумм задолженностей по ним. Если задолженности нет, то появится соответствующее сообщение.

Портал eGov.kz

Для получения услуги авторизуйтесь на сайте, перейдите по кнопке "Заказать услугу онлайн". Заполните и отправьте заявку, при этом ЭЦП не требуется.

Сведения о задолженности появятся после нажатия кнопки "Отправить запрос".

Мобильное приложение одного из банков

Такая форма оплаты недоимки особенно удобна для физических лиц и ИП.

После входа в приложение:

Войдите в разделы "Платежи", "Все", "Штрафы и налоги", "Налоги", "Долги по налогам". Введите ИИН вручную или отсканировав со своего удостоверения личности. Нажмите "Проверить". Откроется таблица с разбивкой по видам налогов и суммам, а также возможной пени, если есть.

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