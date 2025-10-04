Крупный ресторан горел в Атырау

Здание ресторанного комплекса загорелось в Атырау. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 4 октября 2025 года, огнеборцы ликвидировали пожар в микрорайоне Геолог Атырау, где произошло горение кровли двухэтажного ресторанного комплекса, расположенного по ул. Аккулова.

Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, огонь охватил деревянные конструкции кровли кафе, расположенного на втором этаже здания.

Кадры тушения пожара прокомментировал первый заместитель начальника ДЧС полковник Баякеев Әбділда.

Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ночью 2 октября произошел пожар древесного рынка, расположенного в промышленной зоне №3 села Басқұдык Мунайлинского района Мангистауской области.