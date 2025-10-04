#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
547.57
642.63
6.68
Происшествия

Крупный ресторан горел в Атырау

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 11:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Здание ресторанного комплекса загорелось в Атырау. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 4 октября 2025 года, огнеборцы ликвидировали пожар в микрорайоне Геолог Атырау, где произошло горение кровли двухэтажного ресторанного комплекса, расположенного по ул. Аккулова.

Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, огонь охватил деревянные конструкции кровли кафе, расположенного на втором этаже здания.

Кадры тушения пожара прокомментировал первый заместитель начальника ДЧС полковник Баякеев Әбділда.

Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ночью 2 октября произошел пожар древесного рынка, расположенного в промышленной зоне №3 села Басқұдык Мунайлинского района Мангистауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже
20:07, 03 октября 2025
Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже
Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре
19:07, 03 октября 2025
Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре
О чем доложил Токаеву аким Карагандинской области и какие поручения получил
15:30, 03 октября 2025
О чем доложил Токаеву аким Карагандинской области и какие поручения получил
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: