Минторговли о консультациях с США по пошлинам в 27%: Казахстан – не исключение

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова в кулуарах Сената 17 апреля 2025 года высказалась о новых ввозных пошлинах США в отношении Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какими будут действия Казахстана в этой ситуации и отправит ли наша страна своих представителей в США для переговоров с администрацией президента Дональда Трампа.

"С учетом того, что сейчас в целом происходит по тарифам, которые установили, естественно, что все страны заинтересованы в проведении консультаций, и мы – не исключение. Также внутри правительства мы прорабатываем этот вопрос и готовимся к консультациям. Если я говорю, что мы готовимся к консультациям, то консультации будут и, наверное, для них надо будет поехать", – ответила Жанель Кушукова.

Журналисты уточнили, идет ли речь о переговорах на площадке США.

"Да", – коротко ответила спикер.

2 апреля 2025 года в Минторговли РК пояснили, что дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. По данным ведомства, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.