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Общество

На сужение географии экспортных рынков для казахстанских аграриев указали в Минторговли

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 18:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра торговли и интеграции РК Жанель Кушукова на "круглом столе" в Мажилисе 8 апреля перечислила риски для казахстанских экспортеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанель Кушукова отметила, что по итогам 2024 года товарооборот Казахстана составил 11,7 млрд долларов. Тогда как за 2023 год этот показатель составил 11,5 млрд долларов.

"Экспорт продукции АПК из Казахстана за 2024 год снизился на 5,3% и составил 5,1 млрд долларов. Снижение экспорта обосновывается снижением поставок пшеницы – на 39,4%, муки – на 12,6%, отходов переработки злаковых или бобовых культур – на 46,7%, семян и плодов прочих масличных культур – на 42,4%", – заявила она.

По ее данным, это вызвано низким урожаем пшеницы в Казахстане в 2023 году, а также ужесточением конкуренции с российской пшеницей, мукомольной продукцией.

"Мы также в прошлом году наблюдали сужение географии экспортных рынков, так как  основные экспортные рынки – Италия, Туркменистан и Афганистан, Россия в разы снизили потребление казахстанской пшеницы", – резюмировала вице-министр.

11 февраля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров высказался о снижении зависимости от пшеницы: за два года ее площадь сократилась почти на 730 тыс. га. 

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Мадина Мамырханова
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