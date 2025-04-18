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Экономика и бизнес

В Казахстане запущен бесплатный ИИ-репетитор для школьников

ИИ-репетитор для школьников, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:50 Фото: Казахстанский пресс-клуб
В преддверии школьных экзаменов в Казахстане стартовал масштабный образовательный проект – бесплатный ИИ-репетитор для школьников.

Новый цифровой инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, предоставляет каждому ученику уникальную возможность получить доступ к качественным образовательным ресурсам вне зависимости от места проживания или финансовых возможностей семьи.

ИИ-репетитор размещен на платформе Testter.kz, одной из крупнейших образовательных платформ страны. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей из свыше 2000 школ по всей республике. Проект получил множество положительных отзывов от учеников, родителей и учителей.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

ИИ-репетитор способен:

  • Отвечать на вопросы школьников в свободной форме.
  • Объяснять сложные темы простым и понятным языком.
  • Задавать уточняющие вопросы.
  • Предлагать персонализированные задания.
  • Выявлять пробелы в знаниях.
  • Помогать с подготовкой к ЕНТ, СОЧ, СОР, олимпиадам, а также международным экзаменам PISA, TIMSS, ICILS и другим.

Как это работает: для начала необходимо пройти регистрацию на Testter.kz, выбрать раздел "ИИ-репетитор", указать предмет и язык обучения и задать вопрос. Система адаптируется под уровень знаний ученика, предоставляя индивидуальные объяснения и задания. Например, если у ребенка трудности с математикой, он получит дополнительные пояснения и задачи. В случае с литературой – разбор произведений и ключевых смыслов.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

"Проект ИИ-репетитор постоянно развивается. Мы анализируем запросы школьников и работу системы, чтобы повышать точность и пользу от ответов. Это наш вклад в доступное образование для всех", – отметил основатель Testter.kz Андрей Дупик.

ИИ-репетитор не заменяет учителя, но значительно дополняет школьное обучение, снижая нагрузку на преподавателей и давая возможность школьникам самостоятельно разбираться в сложных темах. В условиях роста численности учащихся и нехватки квалифицированных педагогов технология помогает решать одну из главных задач системы образования – обеспечить равный и качественный доступ к знаниям.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

Testter.kz – ведущая образовательная платформа Казахстана, миссией которой является сделать качественное обучение доступным, эффективным и интересным. На платформе размещено более 100 000 тестовых заданий, 10 000 электронных конспектов, а также доступны пробные тесты ЕНТ и международных экзаменов – PISA, TIMSS, ICILS, PIRLS и др.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

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Айсулу Омарова
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