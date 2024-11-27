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Бесплатная развозка школьников: в Алматы станет больше специальных автобусов

Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева в рамках проекта "Школьный автобус" приобретено еще 100 автобусов для развозки школьников, сообщает Zakon.kz.

В акимате южной столицы ожидают, что с учетом новых школьных автобусов подвоз будет обеспечен для 14 тыс. детей.

"Автобусы будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых учатся дети, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах. Это один из приоритетов, согласно которому распределяются школьные автобусы. Для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы, чтобы обеспечить транспортировку учащихся", – рассказали 27 ноября 2024 года в пресс-службе акимата Алматы.
Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Управлением городской мобильности приобретены автобусы марки Yutong отечественного производства. Автобусы соответствуют стандартам безопасности, оборудованы аварийными выходами и оснащены удобными креслами, отделениями для рюкзаков, пандусом для детей с особыми потребностями. Транспортное средство рассчитано на 21 посадочное место.

Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В прошлом году в Алматы впервые был внедрен масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно. Тогда при поддержке проектного офиса акимата города было запущено 100 автобусов с охватом более 6 тыс. детей", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

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13 ноября 2024 года стало известно, что в Алматы запустили восемь новых пригородных маршрутов. Куда они едут, можете узнать здесь.

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