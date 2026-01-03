Учителей разгрузят, школьников обучат ИИ: что запустят в Казахстане в 2026 году

В Казахстане в 2026 году будут запущены Qazaq Digital Mektebi и Национальная образовательная платформа с искусственным интеллектом (ИИ) для педагогов. Об этом стало известно сегодня, 3 января 2026 года, из Telegram-канала правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов, в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации всех сфер, включая образование, правительство в лице Минпросвещения реализует комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта, направленных на снижение нагрузки педагогов, повышение ИИ-грамотности учащихся и создание Национальной образовательной платформы.

По его словам, Министерство просвещения Казахстана приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы.

"Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech", – отметил Асылбек Ахметжанов.

Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.

"С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ – Qazaq Digital Mektebi, где в том числе будут применяться ИИ-репетиторы. В течение 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки", – добавил вице-министр.

Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся.

Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования.

"Таким образом, правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит при помощи ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов, а также упростить получение госуслуг для наших граждан", – заключил Асылбек Ахметжанов.

26 декабря 2025 года стало известно, что госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом.