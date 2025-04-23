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Экономика и бизнес

Страхование масличных культур продлится до 30 апреля 2025 года

Страхование масличных культур, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 13:28 Фото: АО "Аграрная кредитная корпорация"
Аграрная кредитная корпорация продолжает работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере агропромышленного комплекса.

15 апреля завершился прием заявок на страхование посевов зерновых культур от засухи. В то же время прием заявок на страхование масличных культур продолжается до 30 апреля 2025 года.

Застраховать свои посевы могут фермеры Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, области Абай и Улытау.

Получить всю необходимую информацию можно на портале Kezekte.kz, подать заявку можно через сервис онлайн-страхования Qalqan, также доступный на портале Kezekte.kz.

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Айсулу Омарова
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