Страхование масличных культур продлится до 30 апреля 2025 года

Аграрная кредитная корпорация продолжает работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере агропромышленного комплекса.

15 апреля завершился прием заявок на страхование посевов зерновых культур от засухи. В то же время прием заявок на страхование масличных культур продолжается до 30 апреля 2025 года.

Застраховать свои посевы могут фермеры Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, области Абай и Улытау.

Получить всю необходимую информацию можно на портале Kezekte.kz, подать заявку можно через сервис онлайн-страхования Qalqan, также доступный на портале Kezekte.kz.