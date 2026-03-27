Общество

Агрострахование посевов и сельскохозяйственных животных продолжается в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:42 Фото: primeminister.kz
Аграрная кредитная корпорация продолжает работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере АПК.

На сайте Kezekte.kz идет прием заявок на заключение договоров страхования посевов от засухи для фермеров следующих регионов: области Абай, Улытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

До 1 апреля 2026 года принимаются заявки на страхование для зерновых культур, а для масличных культур – до 15 апреля 2026 года включительно. Вся информация по страхованию посевов яровых культур от засухи на сезон 2026 года доступна на сервисе онлайн страхования Qalqan на портале Kezekte.kz.

В Казахстане круглогодично осуществляется страхование в отрасли животноводства, где фермер может застраховать КРС, МРС, лошадей, свиней и птиц на территории всего Казахстана. Размер страхового тарифа зависит от количества застрахованного поголовья и не должно быть менее 30-ти голов, исключение составляет страхование КРС – не менее 10 голов.

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая осуществлением страховых выплат, производятся онлайн в информационной системе страхования Qalqan, размещенном на платформе Kezekte.kz. При этом участнику агрострахования необходимо иметь электронную цифровую подпись.

Страховые продукты в отрасли животноводства являются мультирисковыми и Аграрная кредитная корпорация предлагает животноводам Казахстана воспользоваться инструментом страхования и защитить свои риски от инфекционных и особо опасных болезней животных, от пожара и злоумышленных действий третьих лиц, опасных природных или стихийных явлений, а также от несчастных случаев – взрыв, удар молнии, удушение, нападение зверей, укус змей или насекомых, травматических повреждений, не совместимых с жизнью, и другое.

Читайте также
Страхование масличных культур продлится до 30 апреля 2025 года
13:28, 23 апреля 2025
Страхование масличных культур продлится до 30 апреля 2025 года
В Казахстане введут новые правила уплаты соцотчислений с 1 июля
11:33, 12 апреля 2023
В Казахстане введут новые правила уплаты соцотчислений с 1 июля
Что изменилось в правилах уплаты соцотчислений в Казахстане
10:18, 29 января 2025
Что изменилось в правилах уплаты соцотчислений в Казахстане
Читайте также
Клуб КПЛ остался без главного тренера
19:31, Сегодня
Клуб КПЛ остался без главного тренера
Новый главный тренер "Шахтёра" назвал задачу команды в сезоне
19:03, Сегодня
Новый главный тренер "Шахтёра" назвал задачу команды в сезоне
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
18:31, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
Жена Шавката Рахмонова сделала скандальное и эмоциональное заявление после приговора суда
18:17, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова сделала скандальное и эмоциональное заявление после приговора суда
