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Экономика и бизнес

Еще 362 млн долларов вложат в аэропорт Алматы: на что пойдут деньги

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 10:05 Фото: akorda.kz
Министерство транспорта РК и АО "Международный аэропорт Алматы" подписали масштабный меморандум о сотрудничестве, направленными на дальнейшее развитие воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве 6 мая 2025 года, в рамках документа особое внимание уделено улучшению условий труда сотрудников воздушной гавани. Инвестор реализует ряд корпоративных инициатив:

  • в течение 12 месяцев планируется повышение заработной платы персонала в среднем на 25%;
  • на территории аэропорта появится новый медицинский центр для использования сотрудниками аэропорта и жителями прилегающих районов;
  • инвестор обеспечит создание как минимум 600 дополнительных рабочих мест в этом году в аэропорту;
  • на территории аэропорта заработает специальный учебный центр, аккредитованный центром ACI (Международный совет аэропортов);
  • уже организованы отдельные столовые для сотрудников.
"С 2025 по 2029 год TAV Holding инвестирует дополнительно 362 млн долларов в развитие воздушной гавани. За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построит новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит аэропортовую гостиницу и реализует другие мероприятия для улучшения работы аэропорта", – сказано в сообщении.

Новый терминал аэропорта Алматы общей площадью 53 500 кв. метров был сдан в эксплуатацию в июне 2024 года. Осенью того же года глава аэропорта Алматы заявлял, что для того, чтобы привести в идеальное состояние аэропорт южной столицы, потребуется 3-4 года и 100 млн долларов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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