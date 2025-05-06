Еще 362 млн долларов вложат в аэропорт Алматы: на что пойдут деньги

Министерство транспорта РК и АО "Международный аэропорт Алматы" подписали масштабный меморандум о сотрудничестве, направленными на дальнейшее развитие воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве 6 мая 2025 года, в рамках документа особое внимание уделено улучшению условий труда сотрудников воздушной гавани. Инвестор реализует ряд корпоративных инициатив:

в течение 12 месяцев планируется повышение заработной платы персонала в среднем на 25%;

на территории аэропорта появится новый медицинский центр для использования сотрудниками аэропорта и жителями прилегающих районов;

инвестор обеспечит создание как минимум 600 дополнительных рабочих мест в этом году в аэропорту;

на территории аэропорта заработает специальный учебный центр, аккредитованный центром ACI (Международный совет аэропортов);

уже организованы отдельные столовые для сотрудников.

"С 2025 по 2029 год TAV Holding инвестирует дополнительно 362 млн долларов в развитие воздушной гавани. За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построит новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит аэропортовую гостиницу и реализует другие мероприятия для улучшения работы аэропорта", – сказано в сообщении.

Новый терминал аэропорта Алматы общей площадью 53 500 кв. метров был сдан в эксплуатацию в июне 2024 года. Осенью того же года глава аэропорта Алматы заявлял, что для того, чтобы привести в идеальное состояние аэропорт южной столицы, потребуется 3-4 года и 100 млн долларов.