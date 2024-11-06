Еще 100 млн долларов потребуется аэропорту Алматы для идеальной работы
Известно, что Международный терминал аэропорта Алматы был построен и сдан в эксплуатацию раньше срока. И практически в первый же день запуска сотрудники аэропорта, а вместе с ними и пассажиры столкнулись с массой проблем: неработающие эскалаторы, кабины для электронной регистрации документов и не только. Но, как оказалось, больше всего аэропорт не был готов к проливному алматинскому дождю. Тогда многим пришлось добираться до выходов на посадку буквально по щиколотку в воде.
Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе признается, что в воздушной гавани не все так идеально, как хотелось бы. До сих пор присутствуют вещи, которые требуют устранения неполадок, а для развития пространства вокруг обоих терминалов требуются немалые инвестиции.
"Все проблемы с дренажными системами устранены. В ближайшее время будут проведены большие инвестиции. Сам терминал мы построили и сдали намного раньше срока, поэтому сейчас есть вещи, которые мы устраняем, и делаем все возможное и в хорошем качестве, в ближайшее время будут проведены большие инвестиции, которые позволят улучшить все аспекты как терминала, так и аэропорта. Мы улучшаем абсолютно все, вплоть до бомбоубежищ, которые находятся на территории аэропорта. Все помещения и сферы, которые затрагивают деятельность аэропорта, мы улучшаем", – заверил президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.
Он уточнил, что для того, чтобы привести в идеальное состояние аэропорт южной столицы, потребуется 3-4 года и 100 млн долларов.
"До конца следующего года мы планируем полностью завершить реновацию старого терминала. Инвестиции будут привлечены на повышение безопасности и комфорта пассажиров, которые включают полную реконструкцию левой взлетно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололедной площадки, обновление парка аэродромного оборудования и другое. С учетом зимнего периода и погодных условий мы должны все осуществить за 6-7 месяцев", – поделился глава Международного аэропорта Алматы.
В этом году Международный аэропорт Алматы обслужил 11 млн пассажиров. За последние три года, в течение которых TAV Airports управляет воздушной гаванью, компания инвестировала более $200 млн и продолжает инвестировать.
Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал на этом мероприятии, что казахстанское воздушное пространство привлекательно для транзитных полетов, в том числе для авиакомпаний, которые стараются облететь неспокойные точки на карте.