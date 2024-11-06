Еще 100 млн долларов потребуется аэропорту Алматы для идеальной работы

Глава аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал, как будут решать проблемы в новом международном терминале аэропорта. Для улучшения работы воздушной гавани необходимы капитальные вложения. Об этом он заявил на региональном семинаре Green Airports, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Известно, что Международный терминал аэропорта Алматы был построен и сдан в эксплуатацию раньше срока. И практически в первый же день запуска сотрудники аэропорта, а вместе с ними и пассажиры столкнулись с массой проблем: неработающие эскалаторы, кабины для электронной регистрации документов и не только. Но, как оказалось, больше всего аэропорт не был готов к проливному алматинскому дождю. Тогда многим пришлось добираться до выходов на посадку буквально по щиколотку в воде.

Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе признается, что в воздушной гавани не все так идеально, как хотелось бы. До сих пор присутствуют вещи, которые требуют устранения неполадок, а для развития пространства вокруг обоих терминалов требуются немалые инвестиции.

"Все проблемы с дренажными системами устранены. В ближайшее время будут проведены большие инвестиции. Сам терминал мы построили и сдали намного раньше срока, поэтому сейчас есть вещи, которые мы устраняем, и делаем все возможное и в хорошем качестве, в ближайшее время будут проведены большие инвестиции, которые позволят улучшить все аспекты как терминала, так и аэропорта. Мы улучшаем абсолютно все, вплоть до бомбоубежищ, которые находятся на территории аэропорта. Все помещения и сферы, которые затрагивают деятельность аэропорта, мы улучшаем", – заверил президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.

Он уточнил, что для того, чтобы привести в идеальное состояние аэропорт южной столицы, потребуется 3-4 года и 100 млн долларов.

"До конца следующего года мы планируем полностью завершить реновацию старого терминала. Инвестиции будут привлечены на повышение безопасности и комфорта пассажиров, которые включают полную реконструкцию левой взлетно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололедной площадки, обновление парка аэродромного оборудования и другое. С учетом зимнего периода и погодных условий мы должны все осуществить за 6-7 месяцев", – поделился глава Международного аэропорта Алматы.

В этом году Международный аэропорт Алматы обслужил 11 млн пассажиров. За последние три года, в течение которых TAV Airports управляет воздушной гаванью, компания инвестировала более $200 млн и продолжает инвестировать.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал на этом мероприятии, что казахстанское воздушное пространство привлекательно для транзитных полетов, в том числе для авиакомпаний, которые стараются облететь неспокойные точки на карте.