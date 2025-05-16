Более 500 млрд тенге вложат в развитие аэропорта Астаны: на что пойдут деньги

Министерство транспорта и Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) подписали 25-летнее соглашение о доверительном управлении Международным аэропортом "Нурсултан Назарбаев", в рамках которого в его развитие инвестируют $1,1 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В Минтранспорта рассказали, куда будут направлены инвестиции:

"Инвестор построит вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также инвестором планируется развитие Аэротрополиса (Aero City) – мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами".

В Terminals Holding добавили, что новая ВПП будет длиной 3,5 км, она позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечит возможность параллельных взлетно-посадочных операций.

Строительство нового международного терминала Т3 позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 15 млн пассажиров в год к 2033 году и до 30 млн пассажиров к 2053 году. Также компания намерена расширить существующий пассажирский терминал Т2.

Для бесперебойного обслуживания растущего числа рейсов будет увеличена площадь топливно-заправочного комплекса более чем в два раза – с 5,2 до 11,6 гектаров.

"Кроме того, инвестор обеспечит модернизацию парка спецтехники, внедрит цифровые решения и системы автоматизации, а также проведет поэтапное обучение и повышение квалификации персонала аэропорта. Все сотрудники пройдут сертифицированные тренинги, соответствующие международным авиационным требованиям", – сообщили в Минтранспорта.

В начале мая стало известно о грандиозных планах по продолжению развития аэропорта Алматы. С 2025 по 2029 год управляющая компания TAV Holding инвестирует дополнительно 362 млн долларов в развитие воздушной гавани.