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Экономика и бизнес

Крупный мясокомбинат планируют открыть в Павлодарской области

Планируют открыть в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:06 Фото: freepik
В сфере агропромышленного комплекса Иртышского района начали реализацию пяти инвестиционных проектов более чем на 2,5 млн тенге.

Среди них – строительство мясоперерабатывающего комплекса КХ "Западный" стоимостью один миллиард тенге. В эксплуатацию предприятие планируют ввести в конце следующего года. Оно будет производить 1500 тонн различных консервов, колбас, полуфабрикатов, охлажденного мяса. Здесь смогут работать 15 человек.

По данным акимата Иртышского района, 350 миллионов тенге вложит КХ "Бирлик" в строительство зерноперерабатывающего комплекса. Предприниматель уже выбрал земельный участок. Строительство продлится с июня по декабрь 2025 года.

В ИП "Жамбаев" планируют до конца года построить производственно-торговый объект на 50 миллионов тенге собственных средств. Предприятие берется производить ролл-шторы и пластиковые окна. На его территории расположат магазин и сварочный цех.

В ТОО "KM Ertis Agro" наладят орошаемое земледелие в селе Каракудук на площади 498 га. Общий объем инвестиций – два миллиарда тенге, половину сумму вложат уже в этом году. Глава предприятия подобрал участок земли и начал строить инфраструктуру, приобрел дождевальную и прочую специализированную технику для выращивания картофеля. По прогнозам специалистов, участок будет давать 280 центнеров с гектара, валовый сбор составит 13,9 тысячи тонн. Планируется, что это создаст 24 рабочих места.

Напомним, в районном центре откроется супермаркет Sary Mall. Объем инвестиций в проект – 300 миллионов тенге. Торговая площадь превысит 1100 квадратных метров. Здесь трудоустроят до 20 человек.

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Айсулу Омарова
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